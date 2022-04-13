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    Особенности празднования месяца Рамазан в Турции

    13 Апреля 2022, 22:41

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Испокон веков в Турции в толерантности сосуществовали несколько религий, однако важное преимущество мусульманства здесь сохранилось больше всего. Именно поэтому священный месяц Рамазан празднуется здесь по-особенному, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Этому времени в Турции придается высокое значение, так как в стране 97% населения исповедуют ислам. Месяц Рамазан – священное для турков время. Один раз в году в течении тридцати дней в стране царит особая атмосфера. В этот период местными жителями соблюдается Ораза, здесь его называют Оруч.

    Турки, как и другие мусульмане, убеждены, что существующее практически во всех религиях воздержание от еды является одним из лучших способ научиться контролировать свои действия, эмоции, мысли и чувства. Человек в это время очищается от всего лишнего и плохого. Дни соблюдения поста с большим воодушевлением отмечают в кругу семьи, близких и друзей. В Турции редко кто не держит Оразу. Как говорят здешние люди: «оруч соблюдается всеми, от семи до семидесяти лет». И даже иностранки, будучи замужем за мужчинами титульной национальности безоговорочно принимают ислам, учат турецкий язык и соблюдают местные традиции.

    В давние времена празднование месяца Рамазан в Турции проходило особенно торжественно и весело. В наши дни это стало почти невозможным. Вместе с тем, сегодня все-таки можно рассказать о сохранившихся с прошлых лет до наших дней некоторых традициях празднования мусульманского поста.

    Рамазан для каждой семьи в Турции означает изобилие и радость, несмотря на то, что в течение 30 дней только два раза в день осуществляется прием пищи. Завершение утренней трапезы до восхода солнца является сухур, а ужин разговения в вечернее время называется - ифтар. Местные жители говорят, что на время сухур необязательно принимать пищу, а ифтар имеет большое значение. На ужине разговения за столом с изобилием разных вкусных блюд и сладостей собираются все члены семьи. Наступление ифтара возвещают выстрелы из пушек и звуки азана с мечетей, которые здесь расположены в каждом районе по две-три. Одно из правил ифтара - за несколько минут до азана сесть за стол.

    Обычно в месяц Рамазан женщины ходят в гости к соседкам или подругам, а мужчины сидят в кахвехане - турецкой кофейне. Традицией считается также участие в гуляньях по городским улицам, украшенным световыми вывесками и рисунками, протянутыми между минаретами мечетей, которые называются «махья». А время прекращения еды и питья называется «имсак». Оно означает «воздерживаться, не прикасаться». Имсак начинается с расцветом.

    Для того, чтобы разбудить постящихся на сухур по улицам в национальных нарядах ходят «давулджулар». Это барабанщики, которые бьют в барабаны и исполняют народные четверостишия «мани», оповещая спящих о наступлении времени сухура. Кроме того, их старания являются вестником прихода священного месяца Рамазан. Благим делом считается выйти на улицу и дать им чаевые. Эта традиция исходит корнями со времен Османской империи и распространена во многих странах Ближнего Востока. В Турции в целях избегания мошеннических действий давулджулар официально регистрируют и даже выдают им удостоверение. Только в одном Стамбуле один раз в год исполняющих роль давулджулар насчитывается около 3 500 человек.

    Рамазан, как правило, проходит в доброй и веселой обстановке. Некоторые города Турции славятся ярким и зрелищным празднованием. В этот месяц проводят ряд мероприятий, которые направлены на ознакомление в особенности молодого поколения с традициями прошлых лет. Повсеместно раздается еда, кафе и рестораны ориентируются на время сухура и ифтара. Президент страны посещает дома студентов, военные академии и разные семьи. На телеканалах транслируются детские передачи, мультфильмы, связанные с тематикой священного месяца.

    Знаменует завершение месяца Рамазан Шекер байрамы, что с турецкого в буквальном смысле означает праздник сахара. Пища этого торжества призвана компенсировать потерянные за время поста калории. Поэтому три официальных выходных уходят на одаривание друг друга различными сладостями. С мегаполисов все едут в свои родные края, что по-турецки называется «мемлекет». Общественная жизнь в больших городах на время приостанавливается. В эти дни принято просить прощение у людей и посещать самых старших в семье для осуществления церемонии поцелуя руки.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Религия Турция
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