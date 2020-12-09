Особенности и роль предстоящих парламентских выборов обсудили в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске состоялась экспертная встреча под названием «Выборы-2021: особенности и значение», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе круглого стола приняли участие казахстанские ученые и эксперты.

Так, в своем выступлении политолог кандидат политических наук Ерлан Саиров отметил, что с учетом общественного мнения год назад в стране был создан Национальный совет общественного доверия.

«В рамках этого совета по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева был реализован Первый пакет политических реформ. В рамках Первого пакета политических реформ были внесены изменения во все законодательные акты нашей страны. Принят совершенно новый закон о митингах, были внесены изменения в Закон «О политических партиях», также была внесена 30-процентная квота для молодежи и женщин. В Конституционный закон «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» внесен новый термин - «парламентская оппозиция». В нашей стране также реализуется проект по повышению социального стандарта населения. За 4 года в стране были построены более 3 тыс. детских садов и более 2 тыс. школ, что повышает индекс развития человека. Эти аспекты, естественно, поднимают дух и социальный и оптимизм общества накануне парламентских выборов. Население ждет, что мы и дальше будем идти по пути развития и прогресса. Курс К. Токаева – это курс на развитие и на общественный прогресс», - подчеркнул. Е. Саиров.

Ректор ВКУ имени С. Аманжолова профессор Толеген Мухтар рассказал о важности регионального аспекта и отметил, что сегодня регионы страны становятся главными действующими лицами.

«Развитие регионов - и есть залог стабильного развития нашего государства», - отметил ректор.

Кроме того, участники круглого стола считают, что важна и роль маслихатов в регионах: если будет повышаться их уровень, то в стране будет стабильность.

«Предстоящие выборы проходят в новых условиях во всех отношениях. Важным моментом является введение 30-процентной квоты для женщин и молодежи в предвыборных партийных списках. Это способствуют качественному обновлению депутатского корпуса и усилению роли молодых в принятии решений. Я хочу сказать, что в нашем маслихате из 16 депутатов, 50% - это женщины. И эта работа сейчас активно ведется», - отметила секретарь маслихата района Алтай Лариса Гречушникова.

В ходе встречи ее участники обсудили особенности и роль парламентских выборов, а также анализ стратегий политических партий, выработали рекомендации и предложения по повышению политической культуры граждан страны.