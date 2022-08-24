Особая миссия визита Главы Казахстана в Баку: Транскаспийский маршрут, потенциал в развитии торговли, подарок Азербайджану

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Лидеры Азербайджана и Казахстана на переговорах подтвердили стратегические отношения между двумя странами и курс на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества. Такое мнение сегодня выразили большинство казахстанских и азербайджанских политологов.

Особая миссия

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Азербайджан с особой миссией, как заявил сам Президент РК, для вывода двустороннего сотрудничества на новый уровень.

«Радует, что в последние годы объем торговли значительно вырос, практически в три раза. Но хотел бы заметить, что это, конечно же, не повод заниматься самоуспокоением. Полагаю, что возможности наращивания торговли имеются. Правительствам наших стран стоит поработать с тем, чтобы уже в самое ближайшее время мы смогли довести объем торговли между нашими странами до 1 млрд долларов. В следующем году по договоренности между правительствами наших стран мы могли бы провести декаду культуры Азербайджана в Казахстане. Большой интерес сохраняется к Вашей культуре. Мы с большим удовольствием могли бы принять выдающихся представителей азербайджанской культуры в нашей стране», – предложил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных отношений между двумя странами Касым-Жомарт Токаев наградил Алиева Ильхама Гейдар оглы орденом «Алтын Қыран». Глава Азербайджана достойно оценил награду.

«Хотел бы еще раз в присутствии делегаций поблагодарить за награждение меня высшим орденом Республики Казахстан «Алтын Қыран». Для меня большая честь удостоиться этой награды. Я рассматриваю это как свидетельство дружбы и братства наших народов и высокую оценку тому, что Азербайджан делает в плане укрепления наших отношений. Также только что была сделана презентация дара Казахстана Азербайджану – Центра творческого развития детей, который будет построен на освобожденных территориях. И это еще одно проявление братского отношения к нашему народу, вклад в дело восстановления Карабаха», – подчеркнул Президент Азербайджана.

Президент Азербайджана напомнил, что недавно одна из центральных улиц Сумгаита была названа в честь видного сына казахского народа, просветителя, тюрколога Ахмета Байтурсынова. Он выразил уверенность, что связи между нашими двумя братскими странами будут успешно развиваться.

Важный этап в казахстанско-азербайджанских отношениях

Эксперт КИОР Олжас Бейсенбай считает, что во внешнеторговых экономических связях двух стран большое значение имеет Транскаспийский международный транспортный маршрут через Азербайджан. После нынешнего визита Касым-Жомарта Токаева в Баку двусторонние отношения получат новый импульс для развития в этом направлении.

«По предварительным данным, за 4 месяца 2022 года грузоперевозки по Транскаспийскому маршруту достигли 733 тыс. тонн, то есть более 5 тыс. вагонов. Этот показатель свидетельствует о неполном раскрытии нашего потенциала. В частности, по строительству железных дорог на участке Достык-Мойынты, развитию контейнерных хабов, порта Актау и других конкурентоспособных направлений», - отметил Олжас Бейсенбай.

«Железнодорожный маршрут Баку - Тбилиси - Карс позволяет за 12 дней доставлять товары из Китая в Турцию через Казахстан, то есть транзитный потенциал Казахстана очень высок», - подчеркивает эксперт.

Экономисты Азербайджана также считают, что визит Президента Казахстана важен с точки зрения трех основных аспектов: создания условий для увеличения транспортировки казахстанской нефти на мировые рынки через инфраструктуру Азербайджана, усиления двухсторонних отношений в целях развития эффективной логистики Азия-Европа, расширение кооперации в различных областях, включая экономику, безопасность, культуру. По мнению политического аналитика Мехмана Алиева, особое внимание также будет уделено расширению роли Организации тюркских государств, первый саммит которого запланирован на осень.

Экономический обозреватель Анар Азизов обозначил и выгоды для Азербайджана, помимо дружественных отношений двух государств:

«Как известно, Азербайджан построил судостроительный завод. Таким образом, азербайджанская сторона может выполнить для Казахстана заказы по строительству любых морских судов. В РК имеется завод по производству железнодорожных локомотивов, и казахстанская сторона может получить от Азербайджана новые заказы в этом направлении», - сказал он.

Также, по словам азербайджанского эксперта, потенциал имеется в сфере взаимодействия между бизнес-структурами, создания совместных промышленных и аграрных предприятий. Особенно интересна сфера АПК на фоне необходимости усиления продовольственной безопасности стран. Поэтому Баку и Нур-Султан могут обсудить проекты в сфере производства пшеницы, других видов аграрной продукции с возможностью поставок годовой продукции в третьи страны.

Своим видением относительно торгового потенциала между Казахстаном и Азербайджаном поделился находящийся в Баку и.о. заместителя Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.

«Экспортный потенциал в прошлом году составил 332 млн долларов товарооборота. Отмечу, что в 2012 году этот показатель составлял почти 480 млн долларов. Мы еще не достигли уровня 2012 года, но в этом году, я думаю, он будет перевыполнен. По итогам 6 месяцев показатель равен 194 млн долларов и это базовые позиции – прокат, пшеница, продукты, электровозы и рельсы, которые Казахстан поставляет в Азербайджан», - подчеркнул Серик Жумангарин.

По итогам переговоров Президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Казахстаном и Азербайджаном, а также Комплексную программу развития сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном на 2022-2026 годы.

В рамках официального визита Президента Казахстана в Баку были подписаны следующие документы:

1. Декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

2. Комплексная программа развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой на 2022–2026 годы.

3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве.

4. План сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики 2023–2024 годы.

5. Программа по культурному сотрудничеству между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Азербайджанской Республики на 2022-2025 годы.

6. Протокол об установлении побратимских связей между городами Туркестан и Шуша.

7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики.

8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики по сотрудничеству в сфере информационно-коммуникационных технологий.

9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области транспорта

10. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области транзитных грузоперевозок.

Руководитель отдела международных и геоэкономических исследований КИСИ при Президенте РК Айдар Курмашев отметил, что геоэкономическая обстановка существенно влияет на экономику многих стран мира, в связи с чем активно предпринимаются шаги по диверсификации внешнеэкономических и торговых отношений.

«Развитие торгово-экономических связей с Азербайджаном - естественным союзником Казахстана и одним из основных игроков тюркского мира, представляет стратегически важное значение. Наши страны имеют схожие интересы – развитие не сырьевого сектора экономики и расширение транспортно-коммуникационного потенциала. Это создает хорошие возможности для сотрудничества», - сказал Айдар Курмашев.

В азербайджанском городе Физули будет возведен Центр творческого развития для детей имени Курмангазы. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Центр станет подарком казахского народа азербайджанскому народу, олицетворяющим дружбу, братство и взаимную поддержку между двумя странами.

Также Главы государств провели брифинг для представителей средств массовой информации, на котором Президент РК Касым-Жомарт Токаев сделал заявление.

«Символично также, что мой визит проходит в преддверии юбилейной даты – 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Буквально через три дня мы будем праздновать эту дату. И надо сказать, я в силу служебных обязанностей находился с самого начала в процессе развития сотрудничества между нашими странами, мы прошли достаточно большой путь. Начинали с нуля и сегодня мы говорим с полным основанием о стратегическом партнерстве и союзничестве между нашими странами. Подписана Декларация об углублении, диверсификации этого сотрудничества – это реальный шаг вперед», - сказал Глава государства.

Фото: akorda.kz