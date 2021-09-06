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    Основы предпринимательства и бизнеса изучают в 158 костанайских школах

    6 Сентября 2021, 14:41

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Предмет «Основы предпринимательства и бизнеса» изучают в 158 школах Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.

    Также основам бизнеса обучают в 28 колледжах региона. Уроки у студентов и старшеклассников ведут сертифицированные преподаватели, которые прошли обучение в Палате предпринимателей Костанайской области.

    «Обучение проходило в три потока с июля по август. В этом году сертификаты получил 81 преподаватель. В планах – обучение еще одного потока учителей школ, которое пройдет в октябре. Желающие могут обратиться в Управление образования или Палату предпринимателей. Сертификат дает право обучать предмету «Основы предпринимательства и бизнеса» в течение 5 лет», – рассказала бизнес-тренер Палаты предпринимателей Костанайской области Алтын Халитова.

    В большинстве учебных заведений предмет предлагается ученикам в качестве факультативного занятия. Однако для школ, которые выбрали типовой учебный план общего среднего образования с обновленным в августе 2021 года содержанием, предмет станет обязательным в рамках курса «Глобальные компетенции» и будет преподаваться 34 часа в учебном году (1 час в неделю).

    Напомним, курс «Основы предпринимательства и бизнеса» начали внедрять в казахстанских школах, вузах и колледжах с 2019 года.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Вузы Регионы МОН
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