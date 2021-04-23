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    19:58, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Основой будущей экономики Атырауской области должна стать нефтехимия – Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основой будущей экономики Атырауской области должна стать нефтехимия, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «В ходе совещания по социально-экономическому развитию Атырауской области поставил ряд задач, решение которых придаст новый импульс развитию этого стратегически важного региона», - написал в Twitter Касым-Жомарт Токаев.

    «Правительству необходимо до конца 2021 г. утвердить План полномасштабного освоения Кашагана. Основой будущей экономики области должна стать нефтехимия. Недопустимо затягивать реализацию проектов по производству полипропилена и полиэтилена», - подчеркнул Президент РК.

    Напомним, сегодня состоялось совещание по вопросам развития Атырауской области. С полным текст выступления Главы государства можно ознакомиться здесь .


    Теги:
    Атырауская область Президент Президент Казахстана Главная Нефть
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