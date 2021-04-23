Основой будущей экономики Атырауской области должна стать нефтехимия – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основой будущей экономики Атырауской области должна стать нефтехимия, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В ходе совещания по социально-экономическому развитию Атырауской области поставил ряд задач, решение которых придаст новый импульс развитию этого стратегически важного региона», - написал в Twitter Касым-Жомарт Токаев.

«Правительству необходимо до конца 2021 г. утвердить План полномасштабного освоения Кашагана. Основой будущей экономики области должна стать нефтехимия. Недопустимо затягивать реализацию проектов по производству полипропилена и полиэтилена», - подчеркнул Президент РК.

Напомним, сегодня состоялось совещание по вопросам развития Атырауской области. С полным текст выступления Главы государства можно ознакомиться здесь .