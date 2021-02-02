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    10:07, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Основные задачи Правительства на 2021 год обозначил Аскар Мамин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо оперативно и результативно исполнить каждое поручение Главы государства. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Принимаемые меры должны обеспечить всестороннюю поддержку населения и бизнеса, а также активизацию экономической активности. В условиях новой реальности необходимо сфокусироваться на развитии самодостаточной и диверсифицированной экономики с ориентацией на проактивное продвижение несырьевого экспорта и таргетированное привлечение инвестиций», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что малый и средний бизнес должны дать импульс развитию экономики.

    «Для этого потребуется создать все условия. Особое внимание необходимо уделить развитию систем здравоохранения и образования, инфраструктуры и продуктивной занятости», - подчеркнул Аскар Мамин.

    Было отмечено, что основные цели Правительства в 2021 году -- обеспечение экономического роста на 3%, увеличение инвестиций в основной капитал до 20% ВВП и доли малого и среднего бизнеса до 30%, повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 1,4 раза, рост обрабатывающей промышленности на 10%, сокращение безработицы до 4,9%.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Главная Экономика Премьер-министр РК
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