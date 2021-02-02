Основные задачи Правительства на 2021 год обозначил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо оперативно и результативно исполнить каждое поручение Главы государства. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принимаемые меры должны обеспечить всестороннюю поддержку населения и бизнеса, а также активизацию экономической активности. В условиях новой реальности необходимо сфокусироваться на развитии самодостаточной и диверсифицированной экономики с ориентацией на проактивное продвижение несырьевого экспорта и таргетированное привлечение инвестиций», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что малый и средний бизнес должны дать импульс развитию экономики.

«Для этого потребуется создать все условия. Особое внимание необходимо уделить развитию систем здравоохранения и образования, инфраструктуры и продуктивной занятости», - подчеркнул Аскар Мамин.

Было отмечено, что основные цели Правительства в 2021 году -- обеспечение экономического роста на 3%, увеличение инвестиций в основной капитал до 20% ВВП и доли малого и среднего бизнеса до 30%, повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 1,4 раза, рост обрабатывающей промышленности на 10%, сокращение безработицы до 4,9%.