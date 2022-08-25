Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Наука и инновации

    Основные проблемы в отечественной науке назвал зампремьера

    25 Августа 2022 16:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов перечислил основные проблемы в отечественной науке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан занимает 81 место из 130 стран по уровню экономической сложности, который отражает технологичность, наукоемкость экономики, сложность и диверсификацию экспорта стран. В сфере науки необходимо решить ряд системных проблем: устаревшая научная инфраструктура, сокращение числа ученых в два раза, слабое воспроизводство кадров, недостаточная результативность научных исследований», - сказал Ералы Тугжанов на форуме науки и высшего образования «Человеческий капитал – ключевой ресурс развития нового Казахстана» в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева в Нур-Султане.

    По его словам, для решения проблем, сдерживающих развитие науки, в этом году принят ряд важных документов с соответствующим финансированием.

    «Основные приоритеты и направления дальнейшего развития отрасли отражены в Концепции развития науки РК на 2022-2026 годы, которая утверждена 25 мая 2022 года. Комплексные меры по решению прикладных проблем национального уровня предусмотрены в Национальном проекте «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций», - добавил зампремьера.

    Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов призвал форсировать развитие науки и технологии. По его словам, больше половины населения занимается низкопроизводительным трудом.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Наука Ералы Тугжанов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Бизнесу презентованы научные проекты в рамках диалоговой площадки
    Программу повышения квалификации исследователей разработают в ЕАЭС
    Наука, космос и музыка – репортаж из Национальной академии наук
    Прием заявок на соискание премий и стипендий в области науки начался в Казахстане
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
    Новости партнеров