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    Основные проблемы в химической отрасли Казахстана озвучили в НПП

    10 Мая 2023, 16:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ряд проблем, тормозящих развитие химической отрасли страны, озвучили в Национальной палате предпринимателей «Атамекен». По словам замглавы НПП Мурата Амрина, в Казахстане низкий уровень внедрения новых технологий в химотрасль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2022 году в химической отрасли Казахстана введено 10 проектов общей стоимостью 54,6 млрд тенге. При выходе на полную мощность данные проекты должны произвести продукцию на 310 млрд тенге. В 2023 году планируется ввод еще 14 проектов на общую сумму в 58,1 млрд тенге. В числе этих проектов - заводы по производству эмульсионных взрывчатых веществ, растворителей, химических реагентов для металлургической отрасли.

    По нашему мнению, такие результаты весьма обнадеживают и свидетельствуют о том, что химическая промышленность в нашей стране находится на пути развития. Однако мы понимаем, что отрасль всё ещё сталкивается с рядом проблем, связанных с низкой эффективностью использования производственных ресурсов, нехваткой квалифицированных кадров и проблемами экологического характера», - сказал Мурат Амрин на конференции, посвященной вопросам развития химической отрасли страны.

    Замглавы НПП «Атамекен» также обратил внимание на следующие вопросы в химической отрасли Казахстана: сложность обеспеченности сырьём (большая зависимость от зарубежного сырья, отсутствие базового сырья в химической промышленности), низкий уровень внедрения инноваций и новых технологий в химическую отрасль (связано с высокой стоимостью оборудования).

    Поэтому, как подчеркнул спикер, Национальная палата всегда ведет диалог с представителями химической промышленности, прорабатывает пути решения, стремится содействовать внедрению новых технологий и разработке качественной продукции.

    «Также хотелось отдельно подчеркнуть наше плодотворное сотрудничество с химическими предприятиями через отраслевые ассоциации химической промышленности, в том числе Ассоциация «KAZХИМИЯ». Мы эффективно работаем вместе, в целях развития промышленности, повышения производительности и конкурентоспособности наших предприятий. Отдельно необходимо выделить нашу совместную работу в области совершенствования законодательной основы, затрагивающие интересы химической отрасли, недопущение ужесточения и внедрения новых регуляторных инструментов. Одним из своих приоритетов в химической промышленности Национальная палата ставит поддержку отечественных товаропроизводителей. Из последних кейсов можно отметить установленный запрет на вывоз с территории РК всеми видами транспорта аммиачной селитры и аммофоса. Сейчас активно прорабатывается вопрос установления изъятия из национального режима на товары дорожно-разметочных материалов и лакокрасочной продукции», - добавил Мурат Амрин.

    Отметим, что по оценочным данным в прошлом году Казахстан экспортировал товары химической продукции на сумму 262,9 млрд тенге.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Наука Промышленность Технологии
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