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      Северо-Казахстанская область

    Основные проблемы пайщиков назвали в прокуратуре СКО

    28 Февраля 2023, 14:14

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области выявила 70 проблемных предприятий, в состав которых входят свыше 41 тысячи пайщиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы надзорного органа, прокуроры провели ревизию земельного фонда области на предмет установления точной площади паевой земли, количества пайщиков. Определили круг основных проблем. Среди них незаконный залог и утеря условных земельных долей, воспрепятствование в выходе из состава предприятия, невыплата паевых дивидендов.

    «Вскрыты устойчивые схемы по заложению условных земельных долей по кредитным договорам без фактического согласия пайщиков. Прокурор области Багбан Таймбетов выезжал в районы, встречался с пайщиками проблемных предприятий. Внесено 28 исков в интересах защиты их прав», - сообщили в пресс-службе.

    Прокуратура области инициировала проект «Защити свои права на пай». Основная его цель - защита прав и интересов обладателей условных земельных долей.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью
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