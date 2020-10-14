Основные проблемы Костанайской области назвал Бауыржан Байбек

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек назвал основные проблемы Костанайской области, которые были подняты во время проведения праймериз. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В ходе поездки в Костанайскую область встретился с общественными активистами и участниками праймериз. Обсудили проект региональной предвыборной программы партии «Nur Otan» на ближайшие 5 лет. По поручению Елбасы, Лидера партии Н.А.Назарбаева во время проведения внутрипартийных выборов по всей стране собрано свыше 20 тысяч предложений граждан. Более тысячи из них поступило от жителей Костанайской области. Анализ показал, что в основном люди поднимают проблемы качества внутрипоселковых дорог, обеспечения водой и газом, строительства жилья и объектов образования, в том числе обновления компьютерной техники в сельских школах. Жители также не удовлетворены скоростью интернета в селах. С учетом актуальности поднимаемых вопросов высказался о необходимости их отражения в областной предвыборной программе партии», - написал Бауыржан Байбек в Facebook .

По его словам, поскольку треть населения региона проживает в сельской местности, предвыборная программа партии по Костанайской области предполагает значительные меры поддержки сельского хозяйства.

«Так, в ближайшие 5 лет в области планируется обеспечить диверсификацию посевных площадей, введение в оборот новых орошаемых земель, обновление техники, а также запуск и модернизацию перерабатывающих сельскохозяйственных предприятий. В своем Послании народу страны Глава государства К.К.Токаев отметил, что конкурентоспособную экономику невозможно создать без развитого сельского хозяйства. В этой связи ознакомился с деятельностью сельхозпредприятия «Олжа Садчиковское», обеспечивающего регион натуральным молоком и высококачественной кисломолочной продукцией. Данное предприятие обеспечивает постоянными рабочими местами 320 человек и является одним из динамично развивающихся высокотехнологичных производителей в регионе. В ходе беседы с работниками предприятия взял «на карандаш» ряд обращений. К примеру, житель села Садчиковка Тамара Кисилева попросила отремонтировать две центральные улицы данного населенного пункта общей протяженностью 6 км, вдоль которых проживают порядка 1350 жителей», - рассказа Б.Байбек.

В завершение рабочей поездки Б.Байбек осмотрел новую модульную инфекционную больницу в городе Костанае, где с медработниками региона обсудил готовность организаций здравоохранения к возможной второй волне пандемии коронавируса.



