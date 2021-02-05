Основные приоритеты председательства Казахстана в ЕАЭС озвучил Аскар Мамин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялось заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав стран ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премьер-Министр РК Аскар Мамин в своем выступлении отметил, что в соответствии с решением высшего Евразийского экономического совета, Республика Казахстан с 1 января 2021 года приняла на себя представительство органов ЕАЭС. Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в адрес государств-членов ЕАЭС направлено обращение, в котором обозначены основные приоритеты представительства РК на 2021 год.

«Прежде всего, наше внимание будет направлено на усиление работы по развитию промышленной кооперации. Сегодня мы видим как в результате устойчивой торговой санкционной напряженности между крупной мировой экономикой и усилением фокуса на надежности поставок, производственные процессы принимают все более региональный характер. Нашей задачей в новых условиях должна стать полная реализация потенциала конкурентных преимуществ наших стран… Как отметил Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, нам необходимо полностью пересмотреть и обновить основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС», - сказал А. Мамин.

«Во-вторых, нам предстоит усилить работу по устранению сохраняющихся барьеров во взаимной торговле между нашими странами. В условиях ограниченной динамики и внешнего спроса, эффективность функционирования и доступности общего рынка ЕАЭС, приобретает все большую значимость. Для полной реализации конкурентных преимуществ наших производственных систем, необходимо приложить все усилия для устранения имеющихся и предотвращения появления новых торговых барьеров, обеспечить максимальное сокращение изъятий и ограничений свободного передвижения товаров.

В-третьих, нам необходимо приложить усилия для реализации потенциала трансграничных артерий в инвестиции хабов ЕАЭС. Текущие условия создают у нас возможность реализовать потенциалы ЕАЭС, как важнейшего торгового транспортного узла не только в регионе, но и мире. В этой работе нам предстоит продолжить совместную идею по увязке Евразийского интеграционного объединения с инициативой «Один пояс - один путь» с повышением конкурентоспособности Евразийских стран, транзитных маршрутов, сопряжение национальных товаропроводящих систем в развитие внешней и внутренней трансграничных услуг.

В-четвертых, мы должны усилить работу в цифровизации. Учитывая динамичность – преимущества или отставание будет определять ЕАСЭ. Мы должны обновить и усилить совместные подходы в разработке и реализации цифровых инициатив. Сегодня была возможность обсудить актуальные вопросы в рамках цифрового форума.

В-пятых, нужно усилить работу по расширению торгово-экономических отношений с третьими странами и интеграционными объединениями. Необходимо вести системную работу по налаживанию диалога с Евросоюзом, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Налаживание таких связей формирует условия для выхода товаров и услуг ЕАЭС на внешние рынки и усиление интеграции наших экономик в международной производственной цепочке», - заявил Премьер-Министр.

По его словам, необходимо понимать, что сформированные усиливающиеся тренды, в том числе смещение и разрушение формировавшихся десятилетиями производства транспортных цепочек, ужесточение конкуренции за капитал на рынке сбыта не являются краткосрочными.

«Они будут формировать условия на глобальных рынках на многие годы вперед. Нам нужно адаптироваться и выстроить общую экономическую, производственную, торговую политику. В этой связи, предлагаемые Казахстаном направления работы полностью соответствуют нашему общему интересу. Реализация наших предложений отражает необходимость ускоренной трансформации экономической, производственной, торговой структуры в новых условиях. Я призываю стороны к конструктивному взаимодействию по наращиванию потенциала», - сказал Аскар Мамин.

По окончанию заседания, был подписан документ между главами правительств ЕАЭС.

Напомним, утром в Алматы состоялся ежегодный международный форум «Digital Almaty 2021 – Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность» с участием Премьер-Министров ЕАЭС и ведущих международных экспертов.



