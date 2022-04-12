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    Основные причины ДТП назвали в МВД РК

    12 Апреля 2022, 17:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основные причины дорожно-транспортных происшествий назвали в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Треть всех ДТП происходит по причине превышения скоростного режима», - заявил председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов на брифинге в СЦК.

    Спикер добавил, что из произошедших с начала года 758 ДТП, в которых 139 человек погибли и 1 099 получили ранения, превышение скорости в населенном пункте составило в 471 ДТП или 19%; превышение скорости на загородных трассах – 287 ДТП или 11%.

    Было отмечено, что определённая доля ДТП происходит из-за водителей, которые игнорируют информацию о закрытии дорог по причине ухудшения погодных условий.

    «В итоге за прошедшую зиму при осложнении погодных условий в некоторых областях страны (Алматинской, Акмолинской, Карагандинской) произошли массовые дорожно-транспортные происшествия. Соблюдение простых правил поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах. Помните, от вашей дисциплины на дороге зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей!» - подчеркнул Атыгай Арыстанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ДТП Происшествия Безопасность МВД РК
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