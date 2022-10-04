Основные причины ДТП на трассах назвал глава МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие выходные в Казахстане произошло более 70 ДТП, в которых погиб 21 и получили ранения 84 человека. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр отметил, что особый вопрос – загородные трассы. На них приходится основное количество тяжких ДТП, 69% всех погибших в них. Еще выше этот показатель в Жамбылской (91%), Северо-Казахстанской (88%), Жетысуской (86%), Алматинской (83%), Атырауской (81%), Акмолинской (80%), Туркестанской (72%), Павлодарской (70%), Кызылординской (70%) областях.

«Критическое положение на участках автодорог «Западная Европа - Западный Китай», «Алматы – Ташкент» Жамбылской области, «Уральск-Атырау» Западно-Казахстанской и Атырауской области. На указанные участки приходится 64% от общего количества погибших в ДТП в этих регионах. Основные причины – выезд на полосу встречного движения и превышение скорости. К примеру, на участке автодороги «Алматы-Екатеринбург» с 491 км по 1004 км, в летний период в ДТП погиб 21 человек», - сказал Марат Ахметжанов на заседании Правительства.

Глава ведомства сообщил, что только за прошедшие выходные в стране (1-2 октября) произошло более 70 ДТП, в которых погиб 21 и получили ранения 84 человека. Так, в Жамбылской области в одном ДТП 7 человек погибли и 5 госпитализированы. А в Кызылординской области при столкновении автомашины с автобусом погибли 5 человек.

«Еще одна причина – это параметры дорог. Сейчас дороги с 4 и более полосами движения имеют протяженность 3 тыс. км. Это всего 2% в масштабе страны. Большинство дорог построено по старым госстандартам. Они двухполосные, ширина не превышает 7 метров. Акимы должны обращать внимание на дороги местного значения, - сказал М. Ахметжанов.

Он проинформировал, что на сегодня необходимо обеспечить перевод более 6 тыс. км. дорог со второй и третьей категории в первую. Также на безопасность загородных трасс влияет придорожная инфраструктура.

«Ввиду ее неразвитости, отсутствия кемпингов, мест отдыха, пунктов питания, водители вынуждены управлять транспортом практически без сна и отдыха. Ввиду утомленности подвергают себя и других риску, - резюмировал министр.

По словам министра, отдельной проблемой являются нелегальные автоперевозчики.

«Зачастую, они безостановочно курсируют между регионами, нарушая правила перевозки пассажиров. Используемые ими автомашины не отвечают требованиям безопасности. С начала года зарегистрировано 800 случаев опрокидывания транспорта, 1 195 в результате попутного и 1 250 лобовых столкновений. Основная причина – это сон за рулем», - доложил глава ведомства.

Фото: t.me/KZgovernment