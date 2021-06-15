Основные причины аварий на производстве назвал Юрий Ильин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал об основных причинах аварий на производственных объектах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основными причинами аварий на опасных производственных объектах являются:

– допущенные нарушения требований промышленной безопасности, в части ведения производства работ с отступлением от проектных решений;

– высокий моральный и физический износ эксплуатируемого оборудования;

– низкая производственная и трудовая дисциплина рабочих», - сказал в ходе заседания Правительства министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.

По словам Ю. Ильина, по итогам проверок инспекторами принимаются меры оперативного реагирования, возбуждаются дела об административных правонарушениях, составляются предписания, а также проводятся расследования аварий.

«В целях решения существующих вопросов в части постепенного вывода из эксплуатации устаревшего, морально и физически изношенного оборудования совместно с поднадзорными предприятиями ежегодно разрабатывается Сводный план технического перевооружения опасного производственного объекта, в рамках которого на текущий год запланировано к замене 2 196 оборудований», - сообщил глава МЧС .

Также в целях повышения производственной и трудовой дисциплины инспекторы проводят разъяснительную работу.

«Проводится работа по совершенствованию законодательства в области промышленной безопасности. 1 апреля текущего года принят Закон «О внесении изменений и дополнений по вопросам промышленной безопасности», в рамках которого проводится работа по утверждению 41 нормативно-правового акта, реализация которых позволит улучшить производственную и трудовую дисциплину рабочих на опасных производственных объектах, повысить уровень защищенности граждан от вредного воздействия опасных производственных факторов и снизить вероятность причинения вреда третьим лицам в результате аварии», - отметил Юрий Ильин.