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    10:21, 11 Март 2021 | GMT +6

    Основные драйверы развития экономики назвал Аскар Мамин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наблюдается дальнейшая динамика развития экономики Казахстана в феврале в сравнении с январём. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Улучшается большинство базовых показателей. Сегодня реальный сектор экономики демонстрирует устойчивую положительную динамику. Основными драйверами развития экономики являются обрабатывающая промышленность, строительство, в том числе ввод жилья, и сельское хозяйство, которые с начала года показывают стабильный и устойчивый рост», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    По его словам, наблюдается постепенное восстановление сектора услуг.

    «Также положительная тенденция в производстве продуктов питания; легкой промышленности, в том числе в производстве одежды, кожаной продукции; химической промышленности; металлургическом производстве, в том числе производстве цветных металлов; машиностроении, в том числе автомобилестроении; и фармацевтике.

    4 марта 2021 года состоялось заседание Мониторингового комитета ОПЕК+, на котором согласованы отдельные условия для Казахстана, предусматривающие увеличение добычи суточного объема нефти на 20 тысяч баррелей. Эти меры позволят умеренно увеличить темпы роста в горнодобывающем секторе», - отметил Премьер.

    Он также сообщил о высоких темпах роста в производстве угля на уровне +4,5%.

    «В секторе услуг высокие темпы роста отмечены в отрасли информации и связи +9,4%. Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил +13,3%. В условиях глобального снижения инвестиционной активности наблюдается высокая конкуренция за привлечение качественных инвестиций. Необходимо обеспечить эффективную реализацию плана приватизации с активным привлечением отечественных и зарубежных инвесторов», - заключил А. Мамин.


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