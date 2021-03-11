Основные драйверы развития экономики назвал Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наблюдается дальнейшая динамика развития экономики Казахстана в феврале в сравнении с январём. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Улучшается большинство базовых показателей. Сегодня реальный сектор экономики демонстрирует устойчивую положительную динамику. Основными драйверами развития экономики являются обрабатывающая промышленность, строительство, в том числе ввод жилья, и сельское хозяйство, которые с начала года показывают стабильный и устойчивый рост», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, наблюдается постепенное восстановление сектора услуг.

«Также положительная тенденция в производстве продуктов питания; легкой промышленности, в том числе в производстве одежды, кожаной продукции; химической промышленности; металлургическом производстве, в том числе производстве цветных металлов; машиностроении, в том числе автомобилестроении; и фармацевтике.

4 марта 2021 года состоялось заседание Мониторингового комитета ОПЕК+, на котором согласованы отдельные условия для Казахстана, предусматривающие увеличение добычи суточного объема нефти на 20 тысяч баррелей. Эти меры позволят умеренно увеличить темпы роста в горнодобывающем секторе», - отметил Премьер.

Он также сообщил о высоких темпах роста в производстве угля на уровне +4,5%.

«В секторе услуг высокие темпы роста отмечены в отрасли информации и связи +9,4%. Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил +13,3%. В условиях глобального снижения инвестиционной активности наблюдается высокая конкуренция за привлечение качественных инвестиций. Необходимо обеспечить эффективную реализацию плана приватизации с активным привлечением отечественных и зарубежных инвесторов», - заключил А. Мамин.