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    Основные барьеры на рынке ЕАЭС назвали в Минторговли

    24 Ноября 2020, 14:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова перечислила барьеры, мешающие взаимной торговле в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полноценной реализации потенциала общего рынка ЕАЭС препятствуют следующие факторы. Первое – это барьеры во взаимной торговле – их мы выявляем в связи с оживлением отечественного бизнеса при выходе на самый крупный рынок, который является привлекательным для всех стран ЕАЭС – это рынок РФ. Мы выявляем несовершенство правовых барьеров, которые имеются в Российской Федерации, либо те, которые устанавливаются непосредственно для экспортеров продукции», - сказала Жанель Кушукова на брифинге в СЦК.

    По ее словам, из 62 доказанных барьеров устранен 51, из которых 25 российских.

    «Второе – неисполнение обязательств, которые приняты в рамках ЕАЭС отдельными странами. Не обеспечен полный доступ к государственным закупкам отдельных стран-партнеров. Этому есть как объективные причины, связанные с несовершенством процедур, отсутствием электронного формата в некоторых государствах, так и субъективные, когда страны намеренно устанавливают более высокие требования, и наши товары не могут конкурировать, соответственно, и участвовать в этих тендерах», - пояснила вице-министр.

    «Надо сказать, что этот вопрос сегодня в наиболее активной фазе решается, и в ближайшее время по значительному количеству товаров нами будут приняты единые правила по определению страны происхождения для их беспрепятственного доступа к рынку госзакупок», - заключила Ж. Кушукова.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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