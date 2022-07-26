26 Июля 2022 15:10

Основную причину снижения урожая сахарной свеклы назвал Ербол Карашукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основной причиной снижения урожая сахарной свеклы является сокращение посевных площадей. Об этом заявил сегодня министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если в постсоветское время площади под сахарной свеклой составляли 85 тыс. га, то к 2014 году площадь сахарной свеклы в стране резко сократилась до 1,2 тыс. га. Это связано с мелкотоварностью свекловодческих хозяйств, высокой затратностью возделывания, дефицитом водных ресурсов, изношенностью оросительных сетей и другими факторами», - сказал Ербол Карашукеев.

Также, по словам министра, отмечается низкая рентабельность производства сахарной свеклы по сравнению с другими культурами, что делает ее менее привлекательной для сельхозтоваропроизводителя.

«Анализ себестоимости показал, что без субсидий производство сахарной свеклы является нерентабельным, а рентабельность производства сахарной свеклы обеспечивается лишь благодаря действующим субсидиям», - заключил Ербол Карашукеев.

Фото : gov.kz