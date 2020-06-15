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    Основную причину низкого участия граждан в законотворческих процессах назвал эксперт

    15 Июня 2020, 21:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос социальной защиты населения обсудили на дискуссионной онлайн-площадке Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В обсуждении приняли участие председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» Кемелбек Ойшыбаев, партнер ТОО «КазЮрКонсалтинг» Ерлан Бузурбаев, представители Министерства труда и социальной защиты населения РК, Министерства информации и общественного развития РК, местных исполнительных органов и эксперты.

    В ходе обсуждения партнер ТОО «КазЮрКонсалтинг» Ерлан Бузурбаев поделился данными исследований в вопросах законодательства в сфере социальной защиты.

    «Ключевая и большая зона ответственности государства - реализация социальной политики в отношении общества. В отношении тех слоев общества, которые требуют защиты и поддержки. Человек по сути имеет одну основную ключевую обязанность. Понятно, что законодательство устанавливает какие-то ограничения. Ключевая обязанность человека - вовремя заплатить налоги, чтобы государственный аппарат функционировал. Система государственного регулирования, система действующего законодательства базируются на Конституции, которая определяет основные права и свободы граждан», - сказал Ерлан Бузурбаев.

    «Объем обязательств государства большой. Государство несет фактически огромные обязательства по социальной сфере, по реализации фискальной политики и так далее. Социальная защита населения, социальная поддержка и помощь входят в блок обязанностей», - отметил эксперт.

    Вместе с тем, по словам Ерлана Бузурбаева, на сегодня существуют определенные проблемы в сфере законодательного процесса. Так как, отметил эксперт, граждане не в достаточной степени вовлечены в обсуждение законотворческих процессов.

    «В частности, портал НПА, который создан для обсуждения проектов, в том числе и в социальной сфере, показывает очень низкое участие со стороны граждан. На мой взгляд, низкую активность граждан можно объяснить разными причинами, в том числе касающимися совершенствования инструментов, неинформированности граждан о своих правах. Я полагаю, что основная причина низкого участия граждан в таких диалоговых площадках, формах взаимодействия с государством заключается в отсутствии доверия со стороны населения к большинству государственных инициатив», - считает эксперт.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Социальная поддержка Рухани жаңғыру Общество
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