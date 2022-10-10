Основную часть пожаров локализовали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Всю ночь в Восточном Казахстане боролись с загораниями травы и пожарами. За сутки подразделениями ДЧС ВКО совершено более 57 выездов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В тушении также задействованы силы и средства МИО, организаций, крестьянских хозяйств. Всего более 120 единиц техники и порядка 700 человек, из них: ДЧС ВКО, МИО, лесных учреждений, Национальной гвардии, Министерства обороны РК, вертолет МИ-8 акимата ВКО.

«В Зайсанском, Глубоковском, Уланском районах, в том числе Алтай и городе Усть-Каменогорске в результате слаженных действий огонь локализован. При этом уже ликвидированы пожары в Уланском районе селе Герасимовка и на участке Борсак Каменского сельского округа, районе Алтай в городе Серебрянске и Усть-Каменогорске по улице Машиностроителей (район Согра). Продолжается работа с загоранием в Курчумском районе в 14-ти км от села Ушбулак на территории Пугачевского лесничества и Маралдинского сельского округа. Площадь устанавливается. Предварительная площадь пожаров в регионе составила более 2000 га», - сообщили в ДЧС.

Как отмечают специалисты ДЧС ВКО, основной процент загораний травы и пожаров на территории жилых и дачных домов был вызван жаркой и сухой погодой, стоящей в регионе, нарушением элементарных правил пожарной безопасности. Ситуацию с тушением огня усложнял сильный ветер, с порывами до 20 м/сек. Спасателями заблаговременно население было проинформировано о штормовом предупреждении и сохраняющейся пожарной опасностью в районах области.

ДЧС ВКО призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности. При пожаре сообщать по номеру «101» или «112».