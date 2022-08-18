Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.2 eur/kzt 472.29

    rub/kzt 7.86 cny/kzt 68.81
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Основной приоритет судебной реформы – повышение доверия к судам

    18 Августа 2022 18:03

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков в рамках рабочей поездки посетил Карасайский район Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе визита сенатор ознакомился с работой административного суда и провел встречу с судьями, где обсудил вопросы, касающиеся повышения качества правосудия и улучшения отбора кадров.

    «Только за последние четыре года законодательным органом приняты 33 закона, направленные на модернизацию судебной системы. Основными приоритетами судебной реформы являются повышение доверия к судам, высокий уровень профессионализма судей, обеспечение доступа граждан к правосудию», - отметил Владимир Волков.

    Кроме того, участники встречи обсудили и вопросы, касающиеся развития института медиации, а также приоритеты дальнейшего повышения качества правосудия.
    #Алматинская область #Суды #Сенат #Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар произошел в районе Первомайских прудов близ Алматы
    Сенаторы ознакомились с состоянием социальных объектов в Костанайской области
    Группа квартирных воров задержана в Алматинской области
    Начато расследование по факту организации собачьей бойни в Алматинской области
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане
    Новости партнеров