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    Основной мандат Нацбанка заключается в обеспечении стабильности цен - Ерболат Досаев

    12 Ноября 2021, 11:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рост инфляции вызван в равной степени как внешними, так и внутренними факторами. Об этом рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основной мандат Национального Банка заключается в обеспечении стабильности цен. В период острой фазы пандемии мы проводили стимулирующую денежно-кредитную политику для поддержания экономической активности в условиях подавленного внутреннего спроса, усилившего дезинфляционный эффект от мер по ужесточению карантина. После выхода в положительную траекторию роста экономики мы меняем направленность денежно-кредитной политики (policy stance) на фоне усиления проинфляционных рисков. Наблюдаемый сегодня рост инфляции вызван в равной степени как внешними, так и внутренними факторами», - сказал Ерболат Досаев в ходе Конгресса финансистов Казахстана.

    С одной стороны, как пояснил Ерболат Досаев, усугубление разрыва спроса и предложения (supply-demand mismatch) на глобальных рынках приводит к перебоям в поставках, росту стоимости транспортировки, цен на сырьевые и продовольственные товары.

    «Рост цен на продукты питания в мире стал максимальным за последние 10 лет, металлы за год подорожали в 1,5 раза. Стоимость транспортировки сухих грузов, отражающих спрос на сырье, выросла в 3,2 раза с конца 2019 года и в 7 раз по сравнению с маем 2020 года из-за нехватки контейнеров на фоне роста заказов. Как следствие, внешний инфляционный фон ухудшается с обновлением исторических максимумов. В США инфляция достигла 30-летних максимумов c 1990 года, достигнув 6,2%, в ЕС она также находится на рекордной отметке - 4,1%», - отмечает глава Нацбанка.

    В этих условиях, как проинформировал Ерболат Досаев, центральные банки начинают переход к ужесточению денежно-кредитных условий. С начала сентября текущего года центральные банки 24 стран повысили ключевые ставки.

    Напомним, сегодня проходит IX Конгресс финансистов Казахстана.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поприветствовал участников мероприятия, направив свое видеообращение.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Нацбанк Казахстана Экономика Цены и тарифы
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