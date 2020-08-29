Основному закону Казахстана – 25 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основному закону Республики Казахстан исполнилось 25 лет. Конституция 1995 года была принята 30 августа на всенародном референдуме, за нее проголосовали 89,14% казахстанцев из числа восьми миллионов, внесенных в списки, пишет МИА «Казинформ».

Напомним, что первая Конституция суверенного Казахстана была принята в 1993 году Верховным Советом, избранным еще до провозглашения независимости. Этот документ был разработан и принят в условиях жесточайшего кризиса, в котором находилась страна после распада СССР. Принятие Конституции 1993 года дало возможность нормализовать внутригосударственных взаимоотношений, переориентировать механизм государственного управления, законодательно оформить институт президентства с возложением на Президента ответственности за функционирование всей исполнительной ветви власти на высшем и местном уровнях. Эта Конституция была рассчитана на краткосрочную перспективу, она обеспечила создание законодательного перехода к дальнейшему демократическому развитию.

Конституция 1995 года начинается словами: «Мы, народ Казахстана…», указывающими на единство полиэтничного народа страны и определяющими критерии для гражданской самоидентификации казахстанцев.

В статье 1 Конституции 1995 года Казахстан провозглашается демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Основной закон Республики Казахстан гарантирует и защищает равенство прав всех граждан, независимо от расовой, этнической, религиозной и социальной принадлежности.

Конституция 1995 года была принята в период, когда сама новая казахская государственность находилась под большим вопросом – в казахстанском обществе накопилось множество противоречий, которые усугублялись тяжелейшим экономическим положением молодого суверенного государства. Экономический коллапс, вызванный распадом бывшего Союза и разрывом всех хозяйственных связей между республиками, привел к опасному росту безработицы, население оказалось на грани выживания. Также ситуация усложнялась тем, что государственный аппарат не был изначально сформирован для работы в условиях рыночной экономики, не имел опыта сколько нибудь значительного реформирования социально-экономической сферы.

Поэтому, было закономерным активное, бурное обсуждение проекта Основного закона, который должен был определять дальнейшее развитие страны. В дискуссиях по проекту Конституции приняли участие около трех миллионов казахстанцев – экспертов, общественных и государственных деятелей, рядовых граждан, по итогам обсуждений были предложены более тысячи поправок.

В итоге, Основной закон, в основу которого была положена модель конституции Французской Республики, был принят с безоговорочной поддержкой всего казахстанского общества. Казахстан был провозглашен республикой с президентской формой правления. В развитие положений Конституции были приняты конституционные законы, определяющие полномочия всех ветвей власти – исполнительной, законодательной и судебной. При этом в Конституции была закреплена конкретная система сдержек и противовесов. Важным новшеством было разделение Парламента на две палаты, Парламент стал профессиональным.

Законодательство, основанное на конституционных нормах, создало благоприятные условия для развития экономики, обеспечения общественного согласия и усиления социальной защиты населения.

Как неоднократно подчеркивал Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Конституция не является сборником застывших догм, она должна отвечать требованиям современности, обеспечивать способность государства реагировать на изменения, происходящие в стране и в мире.

Поэтому, за прошедшие 25 лет, с учетом достигнутых рубежей и предстоящих задач, в Основной закон вносились соответствующие поправки. В частности, 18 мая 2007 года были внесены изменения и дополнения, определившие форму государственного устройства Казахстана, как унитарное государство президентско-парламентской формой правления. Конституционным законом «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» в марте 2017 года было произведено перераспределение полномочий между Президентом и другими ветвями власти, которое придало политической системе страны большую демократичность и устойчивость. Была также изменена система выборов депутатов Мажилиса, которая теперь осуществляется по пропорциональной системе. Теперь повышена роль политических партий, а значит, и значительной части общества. Также был придан конституционный статус Ассамблее народа Казахстана, в Мажилис стали избираться депутаты от Ассамблеи.

Конституция 1995 года дала возможность создания законодательной базы для радикальных политических и экономических реформ, определивших успешное социально-экономическое развитие Казахстана. Благодаря прогрессивным и демократичным положениям Конституции, в которых сформулированы главные ценности казахстанского общества, была создана уникальная казахстанская модель межнационального согласия, ставшая образцом для многих стран мира, обеспечивающая мирное и поступательное демократическое развитие Республики Казахстан.

«За четверть века при широком участии гражданского общества были осуществлены три конституционные реформы. Однако созидательный потенциал Конституции не исчерпан и будет раскрываться по мере появления необходимых социально-экономических, политических и иных предпосылок», – сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев на конференции, посвященной 25-летию Конституции.