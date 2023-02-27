Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Основная доля технологического оборудования в Казахстане эксплуатируется с 70-80 годов - МЧС

    27 Февраля 2023, 19:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета промышленной безопасности МЧС РК Ныгмеджан Макажанов сообщил, что основная доля применяемого технологического оборудования в Казахстане эксплуатируется с 70-80 годов прошлого столетия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Безопасная эксплуатация производственных объектов зависит от своевременного обслуживания и замены эксплуатируемого оборудования. На сегодняшний день основная доля применяемого технологического оборудования эксплуатируется с 70-80 годов прошлого столетия. Законодательством в области промышленной безопасности предусмотрены нормы, обязывающие владельцев опасных производственных объектов своевременно обновлять технические устройства, отработавшие нормативный срок службы.

    Совместно с поднадзорными предприятиями мы ежегодно формируем сводный план технического перевооружения опасных производственных объектов. В прошлом году владельцы таких объектов заменили 2 585 единиц технологического оборудования», - сказал Ныгмеджан Макажанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, в настоящее время продолжается работа по совершенствованию государственного регулирования в области промышленной безопасности путем формирования необходимых норм права в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты».

    Спикер также отметил, что в прошлом году полностью реализовали на практике новшества принятого 1 апреля 2021 года Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам промышленной безопасности». В прошлом году внесены изменения и дополнения в более чем 10 нормативно-правовых актов.

    В своем выступлении председатель Комитета сообщил, что в 2022 году по итогам проверок выявлено 34 617 нарушений требований промышленной безопасности, наложено 1 708 административных штрафов на сумму более 254 млн тенге. В прошлом году зарегистрировано 28 аварий, в результате которых пострадало 32 человека, 15 из них погибло.

    Ранее сообщалось, что за нарушения требований промышленной безопасности в 2022 году наложено штрафов на 254 млн тенге.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Промышленность Безопасность МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Плавсредства, мотопомпы и вездеходы готовят на период паводка в СКО
    Эвакуированные жители села Каратал в Актюбинской области возвращаются в свои дома
    О проводимой в преддверии выборов операции «Правопорядок» сообщили в МВД РК
    Жителей поселка Каратал в Актюбинской области эвакуируют из-за угрозы подтопления
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров