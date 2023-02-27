Основная доля технологического оборудования в Казахстане эксплуатируется с 70-80 годов - МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета промышленной безопасности МЧС РК Ныгмеджан Макажанов сообщил, что основная доля применяемого технологического оборудования в Казахстане эксплуатируется с 70-80 годов прошлого столетия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безопасная эксплуатация производственных объектов зависит от своевременного обслуживания и замены эксплуатируемого оборудования. На сегодняшний день основная доля применяемого технологического оборудования эксплуатируется с 70-80 годов прошлого столетия. Законодательством в области промышленной безопасности предусмотрены нормы, обязывающие владельцев опасных производственных объектов своевременно обновлять технические устройства, отработавшие нормативный срок службы.

Совместно с поднадзорными предприятиями мы ежегодно формируем сводный план технического перевооружения опасных производственных объектов. В прошлом году владельцы таких объектов заменили 2 585 единиц технологического оборудования», - сказал Ныгмеджан Макажанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, в настоящее время продолжается работа по совершенствованию государственного регулирования в области промышленной безопасности путем формирования необходимых норм права в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты».

Спикер также отметил, что в прошлом году полностью реализовали на практике новшества принятого 1 апреля 2021 года Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам промышленной безопасности». В прошлом году внесены изменения и дополнения в более чем 10 нормативно-правовых актов.

В своем выступлении председатель Комитета сообщил, что в 2022 году по итогам проверок выявлено 34 617 нарушений требований промышленной безопасности, наложено 1 708 административных штрафов на сумму более 254 млн тенге. В прошлом году зарегистрировано 28 аварий, в результате которых пострадало 32 человека, 15 из них погибло.

Ранее сообщалось, что за нарушения требований промышленной безопасности в 2022 году наложено штрафов на 254 млн тенге.



