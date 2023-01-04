Основателю криптовалютной биржи FTX грозит более 100 лет тюрьмы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по уголовным обвинениям в суде Нью-Йорка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Его обвиняют в незаконном использовании миллионов долларов с депозитов клиентов биржи для поддержки своего хедж-фонда Alameda Research, покупки недвижимости и других инвестиций.

Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах в декабре и экстрадирован в Нью-Йорк, где предстал перед судом. Ему предъявлен целый ряд обвинений в мошенничестве и отмывании денег. Дело расценивается как одно из крупнейших финансовых преступлений в американской истории.

Судья согласился на внесение залога, который в 25 раз превысил самый большой залог в 10 млн долларов, внесенный Берни Мэдоффом (организатор финансовой пирамиды). Четыре человека поручились за него, включая его родителей и родственника.

В случае обвинительного приговора ему грозит более 100 лет тюремного заключения.

Федеральные прокуроры и следователи утверждают, что он использовал свою криптоторговую платформу в качестве «личной копилки» для финансирования собственного образа жизни. Он убеждал инвесторов делиться с ним своими миллиардами только для того, чтобы направить их активы в собственную компанию. Его предполагаемая схема была раскрыта, когда FTX подала заявление о банкротстве в ноябре.





Фото: ru.euronews.com



