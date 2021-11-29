Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Основатель Twitter объявил об уходе с поста

    29 Ноября 2021, 22:43

    САН-ФРАНЦИСКО. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Один из основателей социальной сети Twitter Джек Дорси объявил об уходе с поста генерального директора одноименной компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    «Я решил, что наконец пришло время покинуть пост», - говорится в заявлении Дорси, размещенном в Twitter. Он добавил, что его сменит на посту ныне технический директор Twitter Параг Агравал.

    Социальная сеть Twitter была создана сотрудниками американской компании Odeo Дорси, Ноа Глассом, Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном. Первое сообщение в ней («Просто настраиваю свой Twitter») Дорси опубликовал 21 марта 2006 года. В марте 2021 года он продал эту публикацию на аукционе в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) более чем за $2,9 млн.

    Дорси занимал должность генерального директора Twitter с 2006 по 2008 год и вернулся на нее в 2015 году. Журнал Forbes оценивает его состояние в $11,8 млрд. По данным за третий квартал 2021 года, ежедневно Twitter пользуются в среднем 211 млн человек по всему миру.

    Автор:

    СМИ Связь, ТВ, IT США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Быть привлекательной или не быть: к чему может привести использование фильтров в социальных сетях
    Видео с заготовками для розжига деревьев прокомментировали в акимате области Абай
    Девочка выпала с девятого этажа в Астане
    В Астане увеличили давление подачи воды
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай