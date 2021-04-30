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    17:56, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Основатель радио «Qazaq time» в Нью-Йорке: Где бы я ни находился, стараюсь пропагандировать наши национальные ценности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, что наш соотечественник Данияр Кожан запустил казахское радио «Qazaq time» в Нью-Йорке, корреспонденты МИА «Казинформ» писали ранее. Сегодня Данияр оказался в числе счастливчиков – победителей проекта «100 новых лиц Казахстана».

    Данияр Кожан родом из Алматы, окончил Казахский гуманитарный юридический университет (КазГЮУ) по специальности «Юриспруденция». Уже более трех лет живет и работает в Нью-Йорке пиар-менеджером у адвоката. В Соединенных Штатах Америки наш соотечественник продвигает казахскую культуру. Он удивил многих и запустил казахское радио «Qazaq time» в Нью-Йорке.

    «С момента запуска казахского радио провел уже 7 эфиров. Гостями нашей студии были Генеральный консул Нью-Йорка, группа «А’Студио», обладатель Грэмми Иманбек, наш олимпийский чемпион Данияр Елеусинов, народная артистка Роза Рымбаева. В Америке нашего «своего» абсолютно ничего нет: ни ресторанов, магазинов. Когда казахстанцы, проживающие в США, узнали о запуске программы на казахском языке на казахском радио, были приятно удивлены. Мою идею многие поддержали», - рассказал он.

    Помимо звездных гостей, которые добились каких-то высот, Данияр Кожан в своей программе освещает спортивные, культурные новости Казахстана.

    «Многим людям уже донес о существовании нашего казахского радио в Соединенных Штатах Америки. Многие знают об этом проекте. Наверное, не каждому придет в голову поехать в Америку и открыть казахское радио. Многие ездят по учебе, по работе, для путешествия. Где бы я ни находился, стараюсь пропагандировать наши национальные ценности, показать родину с лучшей стороны», - подчеркнул он.

    Сегодня Данияр Кожан стал победителем проекта «100 новых лиц Казахстана».

    «Очень надеюсь, что проект даст возможность донести до большей массы населения о том, что есть парень, который пытается что-то сделать хорошее для пиара Казахстана. Может быть, меценаты, бизнесмены услышат и захотят поддержать мой проект, потому что я реализую все идеи на собственные средства, что доставляет определенную сложность. Америка - страна не из дешевых. Эфирное время на радио стоит немаленьких денег. Думаю, что благодаря этому проекту кто-то заинтересуется и захочет меня поддержать. Победа вдохновила нас на открытие радио в Турции и в других странах», - заключил Данияр Кожан.


    Теги:
    Культура 100 новых лиц Казахстана Соотечественники СМИ Общество Молодежь
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