Основатель национального стиля единоборств Сергей Ан: Спорт и искусство нужно развивать параллельно

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинец Сергей Ан создал свой национальный стиль смешанных единоборств. В спорте он более 40 лет, половину жизни посвящает тренерской деятельности. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» Сергей Ан рассказал, как пришел в спорт и как создавался новый казахстанский стиль смешанных единоборств, который признали в 15 странах мира.

Сергей Ан воспитывался в многодетной семье, где подрастали десять детей. Ему только исполнилось 17 лет, когда не стало отца. Но за это время отец успел направить сына в мир спорта.

«Меня к спорту привел отец в 10 лет. В те тяжелые времена родители работали не покладая рук, а мы были предоставлены сами себе. Поэтому, чтобы мы не сбились с пути, нас надо было, в какое-то русло направить. Так, в 1977 году отец отдал меня в спорт. Первые часы тренировочного процесса я был полностью разочарован. Неприятно когда тебя кидают, швыряют. Когда ты еще не готов ни физически, ни морально. Уже задумываешься нужно тебе это или нет. Отец тогда мне сказал такие слова: »В жизни есть только один путь, либо вперед, либо назад!» После этих слов отца я серьезно задумался.», - рассказал Сергей Ан.

Будущий спортсмен до армии уже успел добиться немалых успехов. Когда Сергей уходил служить, он уже был мастером спорта. Со временем стал тренировать уже своих чемпионов. Тренерской деятельностью он занимается с 1987 года. Начинал Сергей в качестве тренера-инструктора по рукопашному бою в средней школе № 12.





«Я живу борьбой. Я начал тренировать именно боевые искусства, истоки восточных единоборств. С годами нарабатывается опыт, и хочется развиваться. Таким образом, родилась идея создать новый вид восточных единоборств. Я был во многих странах, на мировых соревнованиях и старался брать оттуда все самое лучшее. Анализируя все приемы борцов, я отмечал себе, какие ошибки они допускают и, исходя из этого, начал создавать наш - свой национальный вид»,- продолжил собеседник.

За 15 лет присоединились 15 стран. Сейчас проводятся чемпионаты мира, кубки мира, чемпионаты Азии.

«Казакша курес - это борьба. А я хотел, чтобы в нашем государстве были и свои восточные единоборства. В нашей стране много разновидных единоборств. А нам хотелось иметь свой собственный, казахстанский, вид, который мог бы конкурировать с другими видами. Сейчас Nomad признали во многих стран мира. Теперь наша задача - расширить территории и привлечь побольше людей для занятий этим видом»,- подчеркнул С. Ан.

Неслучайно название нового стиля единоборства - «Nomad». Как рассказал Сергей Валентинович, в этом названии лежит целая история.

«У меня тюркская кровь. Я взял слово «Номад», которое означает в переводе: «кочевники».

Nomad MMA - это методика всестороннего развития спортсмена, объединившего в себе древние традиции казахских воинов и образы современного мира, методику всестороннего развития и систему духовно-культурных ценностей, позволяющих воспитать бойцов, сильных духом и телом, истинных патриотов своей страны.

На сегодня воспитанники Федерации Nomad MMA успешно проходят службу в различных частях Вооруженных сил РК, подразделениях силовых структур.

Разработанная методика школы позволяет детям с четырех лет начинать занятия по системе Nomad MMA. Это несколько этапов, где дети разных возрастных групп приобретают в тренировочном процессе навыки и способности, позволяющие им сдать аттестационный экзамен и перейти на соревновательный уровень.

«У нас есть много ребят, которые не могут выехать за границу из-за разных причин. И мы решили проводить чемпионаты мира в Караганде. Чтобы наши молодые люди становились чемпионами на своей земле. Они становятся чемпионами мира, не выезжая никуда»,-отметил Сергей Ан.

Он в своей тренерской карьере на сегодня воспитал 35 мастеров спорта, 4 международных чемпионов по разным видам единоборства. Среди них есть и спортсмены, выросшие в неблагополучных семьях. Общее количество учеников по Казахстану насчитывается более 13 тысяч. У федерации есть филиалы в каждом городе Казахстана.

«В 2010 году я написал книгу, ее выпустили на трех языках. Сейчас стало модно учить приемы по видео в Интернете. Я это не приветствую. В подготовке спортсмена я делю тренировки на четыре цикла. Значит, я за один цикл должен определить потенциал ребенка. Если это опытный спортсмен, я с ним уже работаю по другим наработанным циклам. Сейчас слово ММА начали превращать в единый значок. ММА - это аббревиатура, которую придумал один американец, чтобы смешанные единоборства не назвали боями без правил. У нашего стиля Nomad ММА отличающей составляющей является свои правила. Вот эти правила я четко расписал в книге», - рассказал тренер.





В скором будущем на свет планируется выход еще одной книги. Как рассказал сам автор, там будет много высказываний великих людей. Их ученики должны будут знать, помимо основных технических правил. Таким образом, спортсмен будет не только физический подготовлен, но и интеллектуально развит.

Стоит отметить, что федерация большое внимание уделяет моральному, психологическому, физическому и технико-тактическому развитию воспитанников. Разработанные правила учебных и соревновательных поединков с обязательным использованием защитной экипировки позволили минимизировать фактор получения травм.

«Это чтобы ребята меньше получали травм. Дети могут заниматься смешанным видом единоборств с 4 лет. А в 10 лет они начинают уже бороться», - подчеркнул С.Ан.

В своей семье Сергей воспитывает четверых детей. Старший сын работает тренером Nomad MMA. Второй сын тоже пошел по стопам отца. Помимо спорта, они изучают спортивную медицину. По словам отца, кроме спортивного мастерства им не помешает получить медицинское образование. Это даст возможность понимать человеческое тело.

Сергей Ан считает, что каждый шаг в спорте и в жизни начинается с воспитания в семье.

На сегодня у Сергея Ана в копилке множество почетных наград. Он стал мастером спорта СССР, мастером спорта Казахстана, мастером спорта по боевым искусствам. Имеет статус заслуженного тренера Республики Казахстан и заслуженного наставника.

Помимо ежедневного занятия на ковре, Сергей совместно с единомышленниками занимается общественной деятельностью. Он занимает пост депутата городского маслихата. За это время с исполнительными органами он проделал немало работы по восстановлению парков, строительству скверов, спортивных и дворовых площадок.

По его словам, передача опыта, знаний, профессиональных навыков и духовных ценностей являются ключевым условием успешного развития организации, так и каждого человека в отдельности.

«Моя следующая мечта - открыть в федерации театральную школу боевых искусств. Спорт и искусство нужно развивать параллельно. Эту систему я хотел бы внедрить и в школьную программу. Чтобы у детей была большая возможность раскрыться полностью и после сделать свой выбор по жизни», - поделился своим желанием наш герой.

Кроме того, основатель стиля Nomad MMA является победителем проекта «100 новых лиц Казахстана».



