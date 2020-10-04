Основатель модного дома Kenzo умер от коронавируса

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Японский дизайнер Кендзо Такада, основатель модного дома Kenzo, умер от коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель модельера. Такаде был 81 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Кендзо Такада скончался в больнице во Франции, куда он переехал в 1965 году из Токио.

В 1970-м году его первая демонстрация моделей женской одежды в Париже вызвала большой интерес. Журнал моды ELLE опубликовал на своей обложке одну из моделей с выставки Кендзо.

После первого успеха карьера в мире моды у Кэндзо Такады быстро пошла в гору.