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    Основатель международного сервиса такси стал резидентом Astana Hub

    28 Сентября 2022, 14:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На форуме Digital Bridge основатель международного сервиса такси inDriver Арсен Томский проинформировал Президента Касым-Жомарта Токаева о перспективах развития одного из самых популярных мобильных приложений в Казахстане в сфере транспортных услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Казахстана «БОРТ №1».

    По словам руководителя компании, открыты два офиса в Астане и Алматы, кроме того, inDriver стал резидентом Astana Hub.

    Арсен Томский поделился планами по созданию цифрового университета Spark и реализации ряда некоммерческих проектов, направленных на поддержку молодежи.

    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Транспорт Цифровой Казахстан
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