Основатель группы «Астана, хочу похвалить, пожаловаться» подал в суд на Facebook

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основатель известной в социальных сетях группы «Астана, хочу похвалить, пожаловаться» Рустем Жансеитов подал в суд на Facebook за блокировку первой группы «Астана хочу похвалить/ пожаловаться». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе телефонной беседы Рустем Жансеитов поделился историей создания группы «Астана хочу похвалить/ пожаловаться».

«В 2015 году проанализировал, что в основном жители столицы пишут в Facebook и понял, что либо хвалят, либо жалуются. Поэтому создал эту группу, где люди писали в негативе, в позитиве адресно. Потом стали преобладать материалы, обращенные к городским властям о том, что нужно навести порядок в городе, либо обращения касательно работы структуры. Такие посты стали превалировать, а власти начали обращать внимание на мнение горожан в группе. Даже больше скажу, моя группа задала новый тренд, манеру общения власти и простых людей. Когда люди увидели, что чиновники реагируют на то, что они пишут, им очень понравилось: к их мнению прислушиваются, их слова что-то значат. Власти получили бесплатную сеть индикаторов по всему городу. То есть, власти могли повышать свой авторитет, а люди были услышаны», - рассказал Рустем Жансеитов.

По его словам, после наплыва обращений мирных жителей к властям, постепенно начали появляться в соцсети такие службы как iKomek.

«После успеха группы в группу стали присоединяться представители акиматов, министерств. Даже министры были в группе. Людям нравилось, они могли «общаться» с недосягаемыми персонами. Эти персоны показали, что они доступны, открыты», - пояснил основатель группы в Facebook «Астана, хочу похвалить, пожаловаться».

Администратор паблика отмечает, что не допускал откровенных глупых материалов, материалы, пропагандирующие терроризм, экстремизм, были запрещены материалы, которые вели к скандалу между людьми.

«Я не допускал этого, хотя многие группы поддерживали такой тренд. В нашей группе публиковались взвешенные хорошие материалы. Весь день мне приходилось находиться в группе: публиковать посты, реагировать на сообщения. На момент блокировки в моей группе находилось 108 тысяч человек и каждую неделю добавлялось до тысячи пользователей», - отметил он.

По его словам, постепенно стали появляться плагиаторы, последователи, подобные группы в сети.

«Я даже видел такие группы, как «Анталия, хочу похвалить/пожаловаться», «Бишкек, хочу похвалить, пожаловаться». Это явление вышло за границу. Потом случилось неожиданная вещь. 21 сентября прошлого года утро начиналось как в обычные будни, но, когда к 11 часам утра зашел в группу, не мог открыть ее. Выходило сообщение: «Ваша группа отключена за спам». Была доступна одна кнопка, на которую нажал. В текстовом сообщении выразил свое недоумение, потому что спама у меня не было. Я руководил группой на безвозмездной основе. Никто не платил за мою работу. Вы представляете, пять лет тяжелого труда. Я был фанатиком, патриотом города», - поделился Рустем Жансеитов.

Администратор группы признался, что в первый день блокировки никак не мог поверить в случившееся.

«Я думал, что это ошибка. Сообщил о проблеме в Facebook. Наверное, отправил сотни сообщений с просьбой принять меры. Мне ничего не ответили. Через полгода обнаружил, что Facebook завел апелляционную структуру, якобы при обращении на эту службу можно оспорить несправедливость. Эта структура называется Oversight Board. Однако мне Facebook даже не предоставил номер моего обращения, данные о том, что мое заявление принято. То есть, Facebook абсолютно не выходит на контакт. Мало того, искал электронные адреса департаментов, отправлял разные формы запросов на русском, английском языках, но никто не ответил», - рассказал он.

Рустем Жансеитов с просьбой разобраться с блокировкой группы даже обратился к уполномоченным органам.

«Это просто несправедливость! Народную группу, которая отстаивала интересы простых людей, обращала внимание на вопиющие проблемы, помогала тысячам людей, Facebook просто заблокировал. До сих пор не могу понять, что произошло. Поэтому в том году, когда нас заблокировали, посоветовавшись с юристами, мне дали понять, что ничего не светит, повлиять на них невозможно. Но я притих в то время. Но последние несколько месяцев не только в США, но и в России начали появляться прецеденты, что, либо государства или люди, недовольные работой Facebook, обращались в суд, выигрывали, суд налагал на Facebook требования или штрафы. Уже начали выплачивать такие штрафы. Конечно, такого кейса с блокировкой еще не было, но так или иначе, взаимосвязь между человеком и Facebook устанавливается. Подумал: почему бы не попробовать попасть в этот тренд», - пояснил основатель группы.

Чтобы привлечь внимание общественности, он выдвинул требование к Facebook - разблокировать группу и выплатить моральный ущерб в размере 1 миллиард тенге.

«Понимаю, что это нонсенс и примет ли на рассмотрение суд. Но в случае рассмотрения и положительного ответа пообещал людям: большая часть выигрыша пойдет на адресную социальную помощь и часть суммы обязательно пойдет на разработку и создание казахстанского аналога Facebook. Мы должны создать свою программу, где люди будут обсуждать местные проблемы. У меня даже есть заметки, кое-какие договоренности с фирмами. Если что-то получится, обязательно этим займусь. Перспектив и задач много. Но не знаю, как все обернется», - отметил Рустем Жансеитов.

К слову, Специализированный межрайонный экономический суд уже зарегистрировал заявление администратора группы.

«Есть несколько этапов. Первый этап был самым простым. В режиме онлайн составил иск и отправил на рассмотрение. Первый барьер уже преодолел. Это означает, что составил заявление правильно. При любом ответе буду дальше действовать. Мы должны найти инструменты, процедуры, как влиять на Facebook. Мы должны показать, что с нами нужно считаться», - добавил он.