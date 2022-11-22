Основам бизнеса обучат многодетных женщин в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе основам ведения бизнеса обучат многодетных матерей. Женщинам предложат реализовать простые бизнес-проекты и помогут со сбытом продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной палаты предпринимателей.

Для многодетных мам в палате предпринимателей будут организованы бесплатные двухдневные курсы с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Женщин обучат основам ведения бизнеса, открытию ИП, созданию интернет-магазина, ведению своей страницы в соцсетях, расскажут о мерах господдержки и программах кредитования.

Планируется помочь со сбытом производимой женщинами продукции через местные торговые точки, что позволит совмещать уход за детьми и женский микробизнес. Ближайшие курсы пройдут 23-24 ноября в палате предпринимателей. В дальнейшем обучение будет проводиться по мере поступления заявок.

«Наша цель - обучить женщин основам предпринимательства, чтобы они могли стать хозяйками собственного дела, получить толчок для дальнейшего роста и развития. Уверены, что курсы дадут женщинам уникальный шанс сочетать материнство и бизнес. Благодаря образовательной программе, советам бизнес-тренеров, через деятельность центра развития женского предпринимательства и Совет деловых женщин мы намерены помочь им воплотить в жизнь идеи, которые им не удавалось реализовать самостоятельно. Ведь сегодня разработан ряд мер государственной поддержки, которые направленны на стимулирование населения к ведению собственного дела. В предпринимательстве женщины себя проявляются более ответственно и порядочно», - сказал директор палаты предпринимателей Актюбинской области Дана Бекбауова.

Впервые в подобном обучении примет участие мать пятерых детей Индира Иктиярова. 33-летняя женщина не имеет профессионального образования. Однако многодетная мама профессионально печет пироги и десерты. Вот только как это хобби монетизировать и превратить в источник успешного бизнеса, никогда не задумывалась.

«Я поняла, что погрязла в бытовых неурядицах и проблемах. Одна воспитываю несовершеннолетних детей, самому младшему из которых 3 года. Когда-то проходила курсы парикмахерского дела, компьютерных навыков. Но лучше всего получается изготавливать кондитерские изделия. Многие - по рецепту своей мамы. Вырученные средства уходят на оплату кредитов, коммунальных услуг и прочих нужд семьи. Благодаря поддержке палаты и меценатов смогла обновить печь. Сейчас мне здесь помогают выйти на уровень предпринимателя, подсказывают грамотный подход», - отметила Индира Иктиярова.