Основа Независимости напрямую связана с нашими матерями - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основа Независимости напрямую связана с нашими матерями. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на торжественной церемонии открытия образовательного информационно-консультационного центра для женщин «Бакытты отбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые мамы, бабушки, женщины. Недавно Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. Это было историческое послание. Я всегда отмечаю, что нет ничего дороже и ценнее Независимости. Однако основа Независимости напрямую связана с нашими матерями. Воспитанием, развитием ребенка занимается мама. У каждого есть мама. И Президента, и батыров воспитывали мамы. Мы должны поддерживать мам, в том числе многодетных матерей. Сегодня мы ознакомились с центром «Бакытты отбасы». Хочу выразить особую благодарность руководителю центра Ырзе Турсунзадакызы. Около 1700 мам прошли обучение, освоили профессии, 800 из них трудоустроились. Сегодня мы по поручению Президента разработали Программу повышения доходов. Учитывая все, ежегодно будем оказывать помощь 20 тысячам матерей. Каждая мама воспитывает несколько детей. Поэтому хочу поздравить с открытием центра. Одно дело – обрести Независимость. А другая задача - сохранить это наследие, укрепить и передать подрастающему поколению. И в этом особую роль занимают мамы», - отметил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов.

В ходе открытия центра «Бакытты отбасы» Ералы Тугжанов вручил благодарственные письма матерям Анар Бексултановне, Майрагуль Махметхан за вклад в развитие национальной культуры и искусства, рукоделия, обычаев и традиций, коллективу социального проекта «Amanat Home» - за вклад в улучшение социального положения граждан.

На церемонии открытия также присутствовали Посол Израиля в Казахстане Эдвин Ябо, вице-министр труда и социальной защиты населения РК, заместитель акима города Нур-Султана.

«Поздравляю с открытием центра. Со своей стороны постараемся вас поддержать, как сможем. Хочется выразить особую благодарность госпоже Ырза Турсынзадакызы. В 2021 году она участвовала в курсе нашего Международного агентства по сотрудничеству и развитию бизнеса. Увидев ее активность как профессионала, Израиль решил ее поддержать. Мы желаем всем всего наилучшего», - сказал господин Посол.