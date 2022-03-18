Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Основа Независимости напрямую связана с нашими матерями -  Ералы Тугжанов

    18 Марта 2022, 15:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основа Независимости напрямую связана с нашими матерями. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на торжественной церемонии открытия образовательного информационно-консультационного центра для женщин «Бакытты отбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые мамы, бабушки, женщины. Недавно Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. Это было историческое послание. Я всегда отмечаю, что нет ничего дороже и ценнее Независимости. Однако основа Независимости напрямую связана с нашими матерями. Воспитанием, развитием ребенка занимается мама. У каждого есть мама. И Президента, и батыров воспитывали мамы. Мы должны поддерживать мам, в том числе многодетных матерей. Сегодня мы ознакомились с центром «Бакытты отбасы». Хочу выразить особую благодарность руководителю центра Ырзе Турсунзадакызы. Около 1700 мам прошли обучение, освоили профессии, 800 из них трудоустроились. Сегодня мы по поручению Президента разработали Программу повышения доходов. Учитывая все, ежегодно будем оказывать помощь 20 тысячам матерей. Каждая мама воспитывает несколько детей. Поэтому хочу поздравить с открытием центра. Одно дело – обрести Независимость. А другая задача - сохранить это наследие, укрепить и передать подрастающему поколению. И в этом особую роль занимают мамы», - отметил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов.

    В ходе открытия центра «Бакытты отбасы» Ералы Тугжанов вручил благодарственные письма матерям Анар Бексултановне, Майрагуль Махметхан за вклад в развитие национальной культуры и искусства, рукоделия, обычаев и традиций, коллективу социального проекта «Amanat Home» - за вклад в улучшение социального положения граждан.

    На церемонии открытия также присутствовали Посол Израиля в Казахстане Эдвин Ябо, вице-министр труда и социальной защиты населения РК, заместитель акима города Нур-Султана.

    «Поздравляю с открытием центра. Со своей стороны постараемся вас поддержать, как сможем. Хочется выразить особую благодарность госпоже Ырза Турсынзадакызы. В 2021 году она участвовала в курсе нашего Международного агентства по сотрудничеству и развитию бизнеса. Увидев ее активность как профессионала, Израиль решил ее поддержать. Мы желаем всем всего наилучшего», - сказал господин Посол.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Патриотизм Общество Ералы Тугжанов
    Новости по теме
    Новости по теме
    План действий платформы Диалога женщин стран ЦА планируют принять в Астане
    Казахстан принял председательство в платформе Диалога женщин стран ЦА
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге