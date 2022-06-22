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    ОСМС сделало доступными недофинансированные направления здравоохранения – глава Минздрава

    22 Июня 2022, 17:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За счет обязательного социального медицинского страхования удалось значительно увеличить объемы медицинской помощи для населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе круглого стола «О ходе реализации обязательного социального медицинского страхования. Проблемы и перспективы» заявила, что только консультативно-диагностических услуг с 2020 года оказано в 7,7 раз больше, чем до внедрения ОСМС.

    «Внедрение обязательного социального медицинского страхования позволило нам повысить доступность и расширило медицинские услуги для населения, в том числе на приоритетные и ранее недофинансированные направления», - сказала Ажар Гиният.

    Любые качественные изменения требуют значительных финансовых ресурсов, в этой связи внедрение ОСМС в 2020 году было жизненно необходимым. Система медстрахования позволила привлечь в отрасль дополнительные средства и увеличить финансирование на 80%.

    Финансирование выросло практически по всем направлениям медицинской помощи. На профосмотры, как и на медицинскую реабилитацию - в 2 раза, на консультативно-диагностические услуги - в 7,7 раз, на стационарную помощь - на 54%, на стационарную и стационарозамещающую помощь на селе - в 2,2 раза, на высокотехнологичные медицинские услуги - на 62%.

    «С внедрением системы ОСМС значительно сократилось время ожидания амбулаторных услуг и на плановые операции, в 3 раза увеличились высокотехнологичные операции с 2019 года, развивается медицинская реабилитация, которой практически не было в стране до внедрения ОСМС, дорогостоящие исследования (КТ, МРТ, ПЭТ) стали доступны всем гражданам страны по медицинским показаниям, значительно выросло число граждан, получающих амбулаторные лекарства», - добавила Ажар Гиният.

    Глава ведомства отметила задачи, требующие скорейшего разрешения: недостаточный охват населения системой ОСМС, недостаточно эффективное развитие инфраструктуры в регионах, недостаточный уровень цифровизации в отрасли и реализацию реформы при ограниченных ресурсах.

    «Нам необходимо консолидировать усилия всего профессионального сообщества по выработке эффективных решений, которые повысят качество и доступность медицинской помощи населению страны. Необходимо сделать оценку и системно продолжить развитие отрасли на уровне поставщиков, на уровне фонда, на уровне местных исполнительных органов и естественно на уровне министерства и межведомственного взаимодействия», - отметила Ажар Гиният.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Страхование Здравоохранение Ажар Гиният
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