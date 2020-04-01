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    ОСМС: Каждый гражданин будет застрахованным

    1 Апреля 2020, 18:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр Жумагулов рассказал о том, что Фондом планируется дополнительно финансировать более 20 млрд. тенге из внутренних резервов для того, чтобы медицинскую помощь получили все незастрахованные граждане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, с первого апреля система социального медицинского страхования должна была полностью внедриться. Учитывая ЧП и поручение Главы государства Касым-Жомарта Токаев, с первого апреля до первого июля вне зависимости от социального статуса, каждый гражданин будет застрахованным. Это дает право получать медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в рамках ОСМС. Для этого Фондом социального медицинского страхования планируется дополнительно финансировать более 20 млрд. тенге из внутренних резервов», - пояснил Айбатыр Жумагулов.

    Сейчас в стране застрахованными являются около 16,4 млн человек. Из них почти 11 млн – представители социально уязвимых категорий, взносы за которых производит государство. Таким образом, автоматически застраховано более половины населения страны.

    Напомним, вчера Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что с первого апреля до первого июля медицинскую помощь получат все незастрахованные граждане.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Страхование Здравоохранение Общество
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