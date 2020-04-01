ОСМС: Каждый гражданин будет застрахованным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр Жумагулов рассказал о том, что Фондом планируется дополнительно финансировать более 20 млрд. тенге из внутренних резервов для того, чтобы медицинскую помощь получили все незастрахованные граждане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, с первого апреля система социального медицинского страхования должна была полностью внедриться. Учитывая ЧП и поручение Главы государства Касым-Жомарта Токаев, с первого апреля до первого июля вне зависимости от социального статуса, каждый гражданин будет застрахованным. Это дает право получать медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в рамках ОСМС. Для этого Фондом социального медицинского страхования планируется дополнительно финансировать более 20 млрд. тенге из внутренних резервов», - пояснил Айбатыр Жумагулов.

Сейчас в стране застрахованными являются около 16,4 млн человек. Из них почти 11 млн – представители социально уязвимых категорий, взносы за которых производит государство. Таким образом, автоматически застраховано более половины населения страны.

Напомним, вчера Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что с первого апреля до первого июля медицинскую помощь получат все незастрахованные граждане.