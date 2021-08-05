ОСМС: карагандинцы бесплатно получили более 350 тысяч стоматологических услуг

КАРАГАНДА.КАЗИНФОРМ – В первом полугодии жителям Карагандинской области оказано более 350 тысяч бесплатных стоматологических услуг за счёт средств медстрахования. Фонд медстрахования направил на их оплату более 519 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках системы ОСМС на бесплатную плановую стоматологическую помощь могут рассчитывать дети до 18 лет и беременные женщины. К плановой стоматологической помощи относятся такие услуги, как терапевтический приём, лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности, лечение глубокого кариеса, хирургический приём, удаление зуба, анестезия, рентгенография зуба и другие процедуры. Всего перечень плановой стоматологической помощи включает 34 услуги.

«В экстренном порядке за бесплатной стоматологической помощью могут обратиться дети до 18 лет, беременные женщины, участники Великой Отечественной войны, инвалиды I, II, III группы, многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», получатели АСП, пенсионеры по возрасту, больные инфекционными, социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих», – отметил заместитель директора карагандинского филиала фонда медстрахования Алибек Бердыбеков.

Экстренная стоматологическая помощь включает в себя более 50 услуг. Также в системе ОСМС бесплатно оказывается ортодонтическая помощь детям с врождённой патологией челюстно-лицевой области.

«Cтоматологическую помощь в системе ОСМС можно получить в любой стоматологической клинике, которая включена в базу данных фонда медстрахования и работает в системе ОСМС. В нашем регионе это 11 частных клиник. Пациент может выбрать одну из них в соответствующем регионе на сайте фонда медстрахования и обратиться туда за медпомощью без направления. Оплату оказанных услуг произведёт поликлиника, к которой прикреплён пациент по договору соисполнения», – пояснил Алибек Бердыбеков.