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    ОСМС: более 3,2 млрд тенге перечислили астанчане в феврале

    7 Марта 2021, 09:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице за обязательное социального медицинского страхования с начала 2021 года по городу Нур-Султану перечислено более 5,4 млрд тенге, а за февраль месяц этого года за ОСМС перечислено более 3,2 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по г. Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования.

    Общая сумма отчислений и взносов за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая по городу Нур-Султану, в период с 1 июля 2017 года по 28 февраля 2021 года составила более 63,5 млрд тенге.

    «В период февраля месяца текущего года в столице за ОСМС перечислено более 3,2 млрд тенге. Из них около 1,5 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, а более 1,7 млрд тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей. Также по состоянию 28 февраля 2021 года около 6 333 человек оплатили взносы за ОСМС по единым совокупным платежам (ЕСП). Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС», - поясняет директор филиала по г.Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.

    Фонд медицинского страхования на стороне защиты прав пациентов. Поэтому призывает граждан проверять свои данные в мобильных приложениях и сообщать в случае выявления несоответствий в столичный филиал Фонда. Также можно обратиться по телефону 1406 или через мобильное приложение Qoldau 24/7.

    «Все обращения граждан обрабатываются и попадают в реестр обращений с присвоением регистрационного номера. Проводится мониторинг поступающих от населения обращений, при необходимости обращения передаются для экспертной оценки и принятия решения в установленные сроки», -добавили в ФСМС.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Страхование Здравоохранение
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