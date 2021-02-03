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    ОСМС: более 2,2 млрд тенге поступило от жителей столицы в январе

    3 Февраля 2021, 22:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За обязательное медицинское страхование в столице за январь месяц 2021 года перечислено более 2,2 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по г. Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования».

    Общая сумма отчислений и взносов за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая по городу Нур-Султану, в период с 1 июля 2017 года по 29 января 2021года составила более 60 млрд тенге.

    «В столице за обязательное медицинское страхование в период января месяца текущего года перечислено более 2,2 млрд тенге. Из них около 1,3 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, а более 9 млн тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей. Также по состоянию 29 января 2021 года 6 158 человек оплатили взносы за ОСМС по единым совокупным платежам (ЕСП).

    Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС», - поясняет директор филиала по г.Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.

    «Фонд медицинского страхования на стороне защиты прав пациентов. Поэтому призываем граждан проверять свои данные в мобильных приложениях и сообщать в случае выявления несоответствий в столичный филиал Фонда. Также можно обратиться по телефону 1406 или через мобильное приложение Qoldau 24/7», - сообщили в пресс-службе.

    Мобильное приложение Qoldau-24/7 Фонда медстрахования можно скачать и установить через Play Market для смартфонов Android и в App Store для смартфонов Apple, а также через сайт Фонда.

    Как пояснили в пресс-службе столичного ФСМС, все обращения граждан обрабатываются и попадают в реестр обращений с присвоением регистрационного номера. Проводится мониторинг поступающих от населения обращений, при необходимости обращения передаются для экспертной оценки и принятия решения в установленные сроки.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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