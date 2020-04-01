ОСМС: 20 миллиардов тенге выделят для медпомощи незастрахованным казахстанцам

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд социального медицинского страхования сообщает о продлении права получения медпомощи для незастрахованных. Право на получение медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования для лиц, за которых не поступали отчисления и (или) взносы в ФСМС продлено до 1 июля 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс службу филиала по Туркестанской области НАО «Фонда социального медицинского страхования».

«Фондом социального медицинского страхования была проведена необходимая подготовительная работа для полного перехода к системе ОСМС с 1 апреля 2020 года. Однако, учитывая нынешнюю ситуацию, по поручению Главы государства право незастрахованных граждан получать медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования продлено до 1 июля 2020 года», – отметил директор филиала по Туркестанской области НАО «Фонда социального медицинского страхования» Асхат Бейсенбаев.

До этого срока все граждане страны будут считаться условно застрахованными и смогут рассчитывать на медицинскую помощь, независимо от статуса участника ОСМС, пояснили в Фонде. Для этого Фондом дополнительно планируется финансировать 20 миллиардов тенге из внутренних резервов.

Сейчас в стране застрахованными являются около 16,4 млн человек. Из них почти 11 млн – представители социально уязвимых категорий, взносы за которых производит государство. Таким образом, автоматически застраховано более половины населения страны.

ФСМС является финансовым оператором системы и оплачивает оказанные медицинские услуги медицинским организациям, которые являются поставщиками Фонда. На 2020 год заключены договоры с более чем 1 250 поставщиками медуслуг, где свыше 650 – государственные и свыше 600 – частные. Сумма заключенных договоров составляет 1,3 трлн тенге, из них на ГОБМП – 877 млрд тенге и на ОСМС – 432,5 млрд тенге.

Система ОСМС заработала в Казахстане с 1 января. По итогам прошедшего периода отмечается рост потребления услуг КТ/МРТ, УЗИ, которые ранее были платными. Также востребованными являются реабилитация и восстановительное лечение.

Поскольку Фонд социального медицинского страхования стоит на защите прав пациентов, полная оплата за оказанные медицинские услуги медицинским организациям производится только после проведения мониторинга качества предоставления медицинской помощи.

В течение льготного периода гражданам необходимо определиться со своим статусом застрахованности, произвести взносы и стать участником ОСМС.