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Ослабление жары прогнозируется 28-30 июля в Казахстане
27 Июля 2022 11:45

Ослабление жары прогнозируется 28-30 июля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды на 28-30 июля опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Метеорологические условия в северной части Казахстана уже начали ухудшаться. Виной тому стал атмосферный фронт, который разделил территорию республики на жаркий юг и прохладный север. Постепенное перемещение фронтального раздела вызовет в северной половине, затем на востоке, юго-востоке страны обильные дожди с грозами, усилением ветра, местами возможен град. Все это способствует понижению показания дневных термометров на севере и ослаблению жары в южной половине страны.

В дневные часы ожидается понижение температуры воздуха на северо-западе, севере Казахстана днем от +20+30°С до +15+25°С, в центре страны от +25+33 °С до +18+27°С, в восточных областях спад жары от +25+35°С до +19+29°С, на юге, юго-востоке Казахстана от +30+39°С до +25+36°С. В западных регионах республики температура воздуха будет в пределах +28+35°С.


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