Оскорбивший в Костанае полицейских герой Tik-Tok ролика лишен водительских прав

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Оскорбивший полицейских герой Tik-Tok ролика Фархат Маликов, который летом за нецензурную брань в отношении полицейских был задержан, лишен водительских прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В июле текущего года в Костанае в районе городского пляжа гражданин Ф. Маликов оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции при составлении протокола об административном правонарушении.

Автомобиль мужчины был без государственных номеров, за что его задержали. Полицейские должны были оформить материал и отправить авто на штрафстоянку, но мужчина просто решил скрыться с места и начал выражаться в адрес стражей порядка нецензурной бранью за то, что те не дали возможности ему уехать.

За данный факт постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная Маликов был арестован на двое суток.

Кроме того, в тот же день Маликов, находясь в помещении контрольно-пропускного пункта ДП и в Костанайском областном центре психического здоровья, публично в присутствии посторонних лиц высказывал оскорбления, выразившиеся в грубой, нецензурной брани в отношении полицейских, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Согласно заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, Маликов совершил запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости. В итоге постановлением суда №2 города Костаная 8 сентября производство по уголовному делу было прекращено, а в отношении Фархата Маликова были назначены принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного принудительного лечения по месту жительства.

Данное обстоятельство явилось основанием для обращения департамента полиции Костанайской области с иском в Костанайский городской суд к гражданину Маликову о прекращении права управления транспортным средством.

«Водительские права на управление транспортными средствами ответчику были выданы в декабре 2015 года. Установленный у ответчика диагноз входит в перечень медицинских противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, в частности, работ, связанных с источником повышенной опасности, запрещающий управлять транспортным средством. В этой связи, суд удовлетворил иск департамента полиции и прекратил право управления транспортным средством Маликовым», - пояснили в областном суде.

Решение не вступило в законную силу.