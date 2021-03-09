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    Оскорбивший полицейского пьяный водитель задержан в Шымкенте

    9 Марта 2021, 16:21

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пьяного водителя, нарушившего ПДД и оказавшего сопротивление полицейскому, задержали в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Инспектор ювенальной полиции Каратауского РУП департамента полиции города Шымкента Г. Жумашев дежурил перед школой №92 в целях обеспечения безопасности учащихся. В это время водитель автомобиля марки «Аudi» припарковал свой автомобиль перед пешеходной полосой, тем самым угрожая безопасности школьников. Сотрудник полиции дал водителю несколько замечаний с просьбой поставить автомобиль в установленное место.

    Oднако водитель, не повинуясь требованию стража порядка, позвал друга. Вместе они оказали неповиновение полицейскому, оскорбили его и применили силу.

    Согласно заключению медицинской экспертизы водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести, а его друг – в состоянии алкогольного опьянения легкой степени тяжести. Нарушители были доставлены в полицию.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МВД РК Шымкент
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