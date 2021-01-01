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    Оскар де ла Хойя анонсировал большой бой Геннадия Головкина в 2021 году

    1 Января 2021, 02:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя рассчитывает, что в следующем году состоится бой его клиента, мексиканского боксера Хайме Мунгии (36-0, 29 КО), с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Я веду многообещающие переговоры с командой GGG о лучшем бое в боксе: Головкин — Мунгия в 2021 году. Оба боксера заинтересованы в этом и хотят этого поединка», — заявил Де ла Хойя.
    Напомним, Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, а Мунгия ранее был чемпионом в первом среднем весе по версии WBO — теперь он выступает в дивизионе Геннадия.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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