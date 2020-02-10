Оскар 2020: Фильм «Паразиты» стал лучшим

ЛОС АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Фильм «Паразиты» стал лучшим в номинациях «Лучший иностранный художественный фильм», «Лучший оригинальный сценарий», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The New York Times.

Южнокорейский триллер «Паразиты» стал победителем в главной номинации «Оскара» за лучший фильм года. Это первый фильм на иностранном языке, получивший «Оскара». Также награду Американской киноакадемии получил Пон Чун Хо за лучшую режиссерскую работу.

За награду в этой номинации также боролись картины «Однажды в… Голливуде», «1917», «Брачная история» и «Достать ножи». Ранее ни один фильм из Южной Кореи не был номинирован на главный приз Голливуда.

Премию «Оскар» в номинации Лучшая актриса получила Рене Зеллвегер за фильм «Джуди». Хоакин Феникс стал лучшим актером за роль ненормального изгоя в «Джокере».

«Девушкам, женщинам, матерям, дочерям, которые слышат, как внутри струится музыка, - пожалуйста, говорите, нам нужно услышать ваши голоса», - сказала Хильдур Гуднадоттир, получая «Оскара» за саундтрек к фильму «Джокер». За последние 22 года она стала первой женщиной композитором, получившей статуэтку.

«Американская фабрика» получила «Оскара» как лучший документальный фильм.

Кинопремию «Оскар» в номинации Лучшая актриса второго плана» получила Лора Дерн за роль в фильме «Брачная история» производства Netflix.

Премию «Оскар» в номинации Лучшая актриса получила Рене Зеллвегер за фильм «Джуди». После длительного перерыва, который продолжался почти 6 лет, Рене Зеллвегер вернулась на экраны и удостоилась звания лучшей актрисы за роль Джуди Гарлэнд в фильме «Джуди». Когда-то фильмы «Дневник Бриджит Джонс»(2002), «Чикаго» (2003) и «Холодная гора» (2004) принесли актрисе немало наград.

Хоакин Феникс стал лучшим актером за роль ненормального изгоя в «Джокере». Это был его первый «Оскар». Ранее Феникс был номинирован на «Оскар» за роль в фильмах «Мастер» (2013), «Ходить по линии» (2006) и «Гладиатор» (2001).