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Оштрафованы специалисты охраны общественного здоровья Кызылординской области

19 Октября 2018 22:31 94
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Оштрафованы специалисты охраны общественного здоровья Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В департаменте охраны общественного здоровья Кызылординской области были нарушены права кандидатов, участвующих в конкурсе на занятие государственной административной должности, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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В ходе проверок со стороны ДООЗ были выявлены факты несоблюдения норм проведения конкурса на занятие государственной административной должности корпуса «Б», закрепленных приказом №40 председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 21 февраля 2017 года.

В результате внеплановых проверок были составлены протоколы в отношении заместителя руководителя департамента, двух главных специалистов, а также руководителя управления охраны общественного здоровья Кызылорды. Специализированный административный суд Кызылорды признал их виновными. Они должны оплатить административный штраф.

 

Автор: Әділжан Үмбет

Перевод: Сабина Биржанкызы

 

 

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Ключевые слова: Кызылординская область, Происшествия,
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