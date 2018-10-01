Оштрафованы специалисты охраны общественного здоровья Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В департаменте охраны общественного здоровья Кызылординской области были нарушены права кандидатов, участвующих в конкурсе на занятие государственной административной должности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе проверок со стороны ДООЗ были выявлены факты несоблюдения норм проведения конкурса на занятие государственной административной должности корпуса «Б», закрепленных приказом №40 председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 21 февраля 2017 года.

В результате внеплановых проверок были составлены протоколы в отношении заместителя руководителя департамента, двух главных специалистов, а также руководителя управления охраны общественного здоровья Кызылорды. Специализированный административный суд Кызылорды признал их виновными. Они должны оплатить административный штраф.

Автор: Әділжан Үмбет

Перевод: Сабина Биржанкызы