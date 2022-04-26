Оштрафованы 188 работников гослесохраны за крупные пожары

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За нарушения правил пожарной безопасности в лесах 353 человека привлечены к административной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Итоги показывают, что основными причинами распространения крупных пожаров являются: первое – лесовладельцами несвоевременно приняты меры по тушению пожаров на начальной стадии;

второе – несвоевременное выдвижение дополнительных сил сторонних организаций, план взаимодействия при тушении пожара не отработан до конца;

третье – отдаленность, труднодоступная местность, отсутствие устойчивой радиосвязи с местом пожара и слабая оснащенность лесной охраны техникой и оборудованием», - перечислил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

Кроме того, свою роль играет переход степных пожаров на земли гослесфонда.

«За несвоевременное оповещение, скрытие случаев возгорания и допущение крупных лесных пожаров 188 работников государственной лесной охраны привлечены к дисциплинарной ответственности», - отметил министр.

«За нарушения правил пожарной безопасности в лесах по итогам 2021 года 353 человека привлечены к административной ответственности на сумму 9,8 млн тенге. Взыскано 8,1 млн тенге», - добавил глава Минэкологии.