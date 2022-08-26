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    Оштрафованы 11 медучреждений Шымкента

    26 Августа 2022 15:07

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК по городу Шымкент совместно с городской прокуратурой проведена внеплановая проверка ряда медицинских учреждений Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.

    «По результатам проверки почти во всех медицинских учреждениях города выявлены факты невыполнения требований Закона РК «Об обеспечении единства измерений», только в некоторых из них административные меры не приняты в связи с истечением срока давности. В частности, в медучреждениях использовано несколько медицинских измерительных приборов, таких как монитор пациента, аппарат искусственной вентиляции легких, система для аудиологического скрининга «Аудио-СМАРТ» и аппарат ультразвуковой диагностики и др., не прошедшие поверку в установленном порядке», - сообщили в ведомстве.

    Измерительное средство, не прошедшее поверку в срок, может напрямую влиять и представлять опасность для жизни и здоровья человека.

    «На основании представления прокуратуры города Шымкент, сотрудниками департамента и ответственными должностными лицами 11 медицинских учреждений за несоблюдение требований статьи 19 Закона, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 419 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» привлечены к административной ответственности и наложены штрафы на общую сумму 3 874 695 тенге», - отметили в министерстве.
    Здравоохранение Шымкент Минторговли
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