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    Ошибочное начисление соцплатежей на счета казахстанцев объяснили в Комитете госдоходов

    31 Июля 2023, 13:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Комитете государственных доходов РК разъяснили некорректное начисление платежей в лицевых счетах по социальным платежам, передает МИА «Казинформ».

    В соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении, об обязательном социальном страховании, обязательном социальном медицинском страховании Государственная корпорация «Правительство для граждан» (Государственная корпорация) ежедневно предоставляет в Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Комитет) реестры поступивших, а также возвращенных ошибочно перечисленных социальных платежей и электронные платежные поручения.

    «Государственной корпорацией за 23 июня некорректно направлен в Комитет реестр поступивших социальных платежей с датами платежных документов за 22-23 июня, что повлекло образование в лицевых счетах плательщиков задвоенных сумм социальных платежей.

    27 июля проведено удаление реестра по социальным платежам за 23 июня с повторным направлением Государственной корпорацией в Комитет реестра по социальным платежам за 23 июня.

    В настоящее время перечисленные суммы социальных платежей за 22-23 июня корректно разнесены в лицевые счета плательщиков», - проинформировали в пресс-службе Комитета.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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