Ошибочное начисление соцплатежей на счета казахстанцев объяснили в Комитете госдоходов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Комитете государственных доходов РК разъяснили некорректное начисление платежей в лицевых счетах по социальным платежам, передает МИА «Казинформ».

В соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении, об обязательном социальном страховании, обязательном социальном медицинском страховании Государственная корпорация «Правительство для граждан» (Государственная корпорация) ежедневно предоставляет в Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Комитет) реестры поступивших, а также возвращенных ошибочно перечисленных социальных платежей и электронные платежные поручения.

«Государственной корпорацией за 23 июня некорректно направлен в Комитет реестр поступивших социальных платежей с датами платежных документов за 22-23 июня, что повлекло образование в лицевых счетах плательщиков задвоенных сумм социальных платежей.

27 июля проведено удаление реестра по социальным платежам за 23 июня с повторным направлением Государственной корпорацией в Комитет реестра по социальным платежам за 23 июня.

В настоящее время перечисленные суммы социальных платежей за 22-23 июня корректно разнесены в лицевые счета плательщиков», - проинформировали в пресс-службе Комитета.