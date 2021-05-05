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    Осетров и сомов будут выращивать сельчане Жамбылской области

    5 Мая 2021, 09:31

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Выращиванием и переработкой рыбы занялись сельчане Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в последнее время государство большое внимание уделяет развитию рыбоводства. В ходе рабочей поездки по Меркенскому району глава региона Бердибек Сапарбаев посетил строящееся рыбоперерабатывающее предприятие.

    Меркенское товарищество «Bester yard» решило воспользоваться предоставляемыми государством возможностями и занялось строительством в селе Гранитогорск предприятия по выращиванию и переработке рыбы.

    Стоимость проекта 250 миллионов тенге, планируется возвести четыре цеха, производить до 100 тонн осетра и столько же сома.

    По словам управляющего предприятием Сергея Ескина, завод запустят осенью 2022 года. Постоянные рабочие места получат 45 местных жителей.

    «Развитие рыбного хозяйства в нашем регионе имеет большие перспективы. Помимо природных и климатических условий, есть еще один существенный плюс - государственная поддержка. Правительством разработана специальная программа до 2030 года. Для тех, кто станет заниматься рыбоводством, предусмотрено пять видов субсидий. Кроме того, в нашей области есть хорошие традиции рыбоводства, заложенные еще в советское время. Однако сейчас эта отрасль практически не развивается, за 2020 год объем продукции составил всего 1 150 тонн» - отметил Бердибек Сапарбаев.

    В этом году в области запланировано произвести 1 500 тонн товарной рыбы, а в 2022 – 2 500 тонн. К 2030 году запланировано производить уже 10 тысяч тонн товарной рыбы в год.

    По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, приоритет в этой сфере отдается товарному рыбоводству и форелевым хозяйствам. В области есть 27 водоемов, пригодных для товарного рыбоводства, в которых планируется произвести 22,6 тонны рыбы. В этом году планируется выловить 83,3 тонны форели в хозяйствах, расположенных на 21 горной реке. В регионе намерены открывать перерабатывающие цеха, а также производства по выпуску кормов для рыбы. Глава региона на недавнем совещании посоветовал предпринимателям, занимающимся рыбоводством, объединиться и создать свою ассоциацию. Это поможет координировать действия и совместно решать возникающие вопросы.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Промышленность
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