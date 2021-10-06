Осенний призыв в Казахстане: что ждет уклонистов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 1 сентября начался осенний призыв граждан на срочную воинскую службу. Он продлится до 31 декабря. Начальник департамента по делам обороны Алматы Амантай Усербаев объяснил, что ждет уклонистов от армии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что к срочной воинской службе подлежат граждане от 18 до 27 лет. Решение об отсрочке или освобождении от армии принимает только призывная комиссия.

«Уклонистов от армии ждет большой штраф до 1 миллиона тенге, но явных открытых уклонистов у нас нет. Есть лица, которые вовремя не были оповещены или по каким-то обстоятельствам не смогли вовремя прибыть, но мы их оповещаем, проводит работу участковый. По прибытии в призывной сборный пункт мы с ним проводим беседу. Все понимают значение этой работы и свои права, что в соответствии с конституцией, они должны защищать родину. Поэтому идут с удовольствием служить», - сказал спикер в ходе брифинга РСК.

Он добавил, что у некоторых призывников бывают страхи, но с ними беседуют офицеры, психологи.

«Многие после этого свое мнение меняют. А если есть какие-то реальные причины для отсрочки, то тогда призывная комиссия принимает соответствующее решение», - сказал А.Усербаев.

Стоит отметить, что с 2020 года расширен перечень категорий призывников, имеющих право на отсрочку. В него вошли не только сельские педагоги, но и городские учителя на весь период преподавательской деятельности и лица, проходящие обучение в образовательных учреждениях правоохранительных органов.

Амантай Усербаев также рассказал о состоянии здоровья призывников.

«В общем состояние здоровья призывников удовлетворительное. В последнее время в системе здравоохранения проводится очень много работы и я думаю, что она дала свои плоды. Мы берем на воинский учет ребят с 17 лет. Проводим медкомиссию и выявляем их состояния. Если у них какие-то заболевания, то направляем на лечение, и поэтому к достижению 18 лет многие чаще всего становятся годными к срочной службе», - сказал он.

По его словам, сейчас одна из распространенных проблем – заболевания, связанные со зрением.

«Сейчас молодежь пользуется в основном сотовыми телефонами, гаджетами. Учитывая это, были внесены изменения в приказ министра обороны и снижены требования по зрению, потому что сейчас стало мало призывников со 100-процентным зрением… В целом здоровье нашей молодежи удовлетворительное. По городу достаточное количество здоровых призывников, которых мы можем направлять в ряды Вооруженных сил. Также учитывается образовательный уровень и психологическое состояние кандидатов», - заявил Амантай Усербаев.

Призыв по-прежнему проходит без торжественных проводов, а в состав каждой медицинской комиссии включен врач-инфекционист. Перед отправкой в воинские части проводится ПЦР-тестирование молодого пополнения, в ходе оповещения и сбора призывников соблюдаются строгие санитарно-эпидемиологические нормы.

Этой осенью с города Алматы планируется призвать на срочную воинскую службу более 1500 молодых людей. В целом, за год призываются около 2500 человек.