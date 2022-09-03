Осенний призыв на срочную воинскую службу начался в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2022 года 1 сентября в стране начался осенний призыв на срочную воинскую службу. Городские и районные призывные комиссии приступили к работе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«5 сентября состоится первый заезд молодого пополнения на сборные пункты для формирования и отправки их в войска. В течение трех дней в рамках призывной кампании молодые люди будут проходить контрольный медицинский осмотр, психологическое тестирование и беседу с представителями воинских частей», - сообщили в ведомстве.